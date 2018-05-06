HABER

YSK'den "seçim malzemelerinin taşınmasına" ilişkin genelge

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2018 22:06 | Son Güncelleme

YSK, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğunun sağlanamaması durumunda ikinci oylaması 8 Temmuz'da yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde yurt dışında kullanılacak malzemelerin teslimine ilişkin usül ve esasları belirledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğunun sağlanamaması durumunda ikinci oylaması 8 Temmuz'da yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde yurt dışında kullanılacak malzemelerin teslimine ilişkin usül ve esasları belirledi.

Konuya ilişkin YSK tarafından hazırlanan genelge, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Genelgede, yurt dışında kullanılacak seçim malzemelerinin mahalline gönderilmesi, kullanılan oy pusulalarının yurt dışı ilçe seçim kuruluna ulaştırılması, kargo işlemleri ve süreci ile sınır ülkelerden diplomatik kurye aracılığıyla getirilecek malzemelerin teslimine ilişkin detaylar yer aldı.

Bu kapsamda, tüm dünya ile bağlantılı olması, aktarmaya mahal kalmaması, güvenliğin daha rahat sağlanabilmesi ve temsilciliklere daha hızlı ulaşımın sağlanması nedeniyle, oy pusulalarının temsilciliklere gönderilmesi ve kurye ile oy torbalarının getirilmesi için İstanbul Atatürk Havalimanı belirlendi.

Kiralanacak uçaklarla getirilecek oy torbalarının teslim yeri ise Ankara Esenboğa Havalimanı olarak kararlaştırıldı.

Seçim oy verme araçları ile kırtasiye malzemelerinin kargo kabul ve tesliminde ise Esenboğa ve Atatürk Havalimanları işaret edildi.

- Seçim malzemelerinin taşınması

Karayolu ve deniz yolu ile diplomatik kurye beraberinde getirilecek oy torbaları ise sınır kapılarında oy verme işlemlerini yerine getirmek üzere kurulan geçici gümrük kapısı seçim kuruluna teslim edilecek.

Seçim malzemelerinin taşınmasında diplomatik kurye/kargo yöntemi ve kiralık uçak ile Türk Hava Yolları (THY) ve PTT Kargo kullanılacak.

İYİ Parti'den dikkat çeken anket çıkışıİYİ Parti'den dikkat çeken anket çıkışı
İnce TRT'ye sert çıktı: Bu son uyarımİnce TRT'ye sert çıktı: Bu son uyarım
İşte AK Parti'nin seçim manifestosuİşte AK Parti'nin seçim manifestosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran 8 Temmuz Cumhurbaşkanı seçimi genel seçim genelge Mükerrer Resmi Gazete YSK Yüksek Seçim Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Kadıköy'de korku filmi! Fernandao ipten aldı

Kadıköy'de korku filmi! Fernandao ipten aldı

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

İlginizi Çekebilir

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum

Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.