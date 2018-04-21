MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hangi partilerin seçime girip giremeyeceği bizim gündemimiz değildir. YSK'nin alacağı karar, açıklayacağı takvim herkes için bağlayıcıdır." ifadesini kullandı. Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla Kızılcahamam'da düzenlenen toplantı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin önündeki temel siyasi gündem ve gelişmeleri her boyutuyla değerlendirdiklerini, takip ve temini gerçekleştirilecek stratejik planlamaları samimiyetle ve insicam halinde ele aldıklarını belirtti. MHP'nin ilkeli, milli, ahlaklı ve tutarlı siyasi çizgisiyle millet vicdanında kök tuttuğunu, "önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" anlayışıyla takdir ve teveccüh kazandığını vurgulayan Bahçeli, "Partimiz, siyaseti çıkarların müsabakası, çıkarcıların münazara ve münakaşası şeklinde görmeyen tam tersine millete hadim, sorunlara hakim bir fedakarlık ahlakı kabul eden Türk ve Türkiye sevdasının somutlaşmış anıtıdır. Bu nedenle milli ve manevi sorumluluğumuzun ağırlığı doğal olarak fazladır, faaldir, fikri temelleri de oldukça derindir. Aldığımız ve alacağımız her karar milletimizin ve ülkemizin hayrına ve huzuruna dayanmakta, buna hizmet etmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin içte ve dışta karşı karşıya olduğu yüksek risk ve tehditlerin yeni bir siyasi durum değerlendirmesini, yeniden çizilecek bir yol haritasını adeta zaruri hale getirdiğine işaret eden Bahçeli, normal tarihi 3 Kasım 2019 olan milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin makul ve meşru gerekçeler çerçevesinde erkene alınmasına dönük 17 Nisan'daki çağrı ve tekliflerinin kabul gördüğünü anımsattı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 18 Nisan'da son derece olgun, olumlu ve verimli bir görüşme sonucunda 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin erkene çekilmesi hususunda mutabakata varıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzerinde anlaşılan 24 Haziran tarihini açıkladığını kaydetti. Türkiye'nin 24 Haziran'da sandığa gideceğini, artık söz ve kararın millette olduğunu belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Milliyetçi Hareket Partisi, cumhur ittifakı çatısı altında seçime girecektir. Partimiz milletvekili genel seçiminde siyasi hükmü şahsiyetini muhafaza edip kendi aday listelerini cumhur ittifakı kapsamında milletimizin onay ve takdirine sunarken, cumhurbaşkanı adayı olarak da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecektir. Cumhur ittifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin beka ve birliğini yüksek bir sadakat ve yürekli bir mücadele ruhuyla savunacak, inanıyorum ki, ülkemizin geleceğini millet iradesinden aldığı güçle güvenceye kavuşturacaktır."

- "YSK'nin alacağı karar, açıklayacağı takvim herkes için bağlayıcıdır" MHP'nin, cumhur ittifakının başarıya ulaşması için imkanları nispetinde çalışacağını, Türkiye'nin her seçim çevresinde demokratik tutumunu ve milli duruşunu azimle göstereceğini bildiren Bahçeli, "24 Haziran 2018'de hangi partilerin seçime girip giremeyeceği, aday veya adayların kim ya da kimler olacağı bizim meselemiz, bizim gündemimiz değildir. Yüksek Seçim Kurulunun alacağı karar, açıklayacağı takvim herkes için bağlayıcıdır. Çünkü Türkiye bir hukuk devletidir." değerlendirmesinde bulundu. Devlet Bahçeli, MHP'nin, cumhurun beklentilerine, taleplerine, arzu ve hedeflerine tüm gücüyle ihtimam, itina ve irade gösterip siyasi faaliyetlerini bütünlük ve ahlaki süreklilik içinde icra edeceğinin altını çizdi. "Hiçbir siyasi zihniyet, hiçbir siyasi aktör acziyet, atalet ve zafiyetinin faturasını oraya buraya çıkarmanın hazırlık ve hevesine kapılmamalıdır." diyen Bahçeli, şöyle devam etti: "Cumhur ittifakı, 16 Nisan halk oylamasıyla kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bütün kurum, kural ve ilkeleriyle hayata geçirme konusunda tavizsizdir. Türk milleti yegane gücümüz, yegane umudumuzdur. Nitekim egemenliğin sahibi büyük Türk milletidir. 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşananlar siyaset müessesine ertelenemez, geciktirilemez mükellefiyetler yüklemişti. Bu mükellefiyetler en başta devlet yönetiminde seri, süratli, etkin ve güçlü bir iradi yapının varlığı ve devamlılığını zorunlu hale getirmişti. Türkiye'nin yönetiminde hukuki ve fiili durumların neden olduğu aksamaların, engellemelerin, gecikmelerin ve zayıflıkların yeni bir hükümet sistemiyle telafisi kaçınılmaz bir ihtiyaçtı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu ihtiyaç karşılanmış, Türkiye'nin önü açılmış, ömrünü kısaltma girişimlerine demokrasinin erdem ve müktesebatıyla set çekilmiştir."

- "24 Haziran, Cumhuriyet'in 100. yılına giden süreçte tarihi kavşaktır" 24 Haziran seçimlerinin, Cumhuriyet'in 100. yılına giden süreçte tarihi kavşak ve dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Siyaseti karaborsaya çeviren, karmaşık ve kaotik zihniyetleriyle sistem bunalımı, hatta rejim krizi çıkarmak için ellerini ovuşturan müflis siyaset erbabına Türk milleti hak ettiği cevabı verecek, demokratik bedeli ödettirecektir. Tekraren parlamenter sisteme dönüş sinyalleri veren, bu kapsamda karanlık söylemlerle avunan tükenmiş siyasetçiler elbette millet iradesiyle terslenip tel tel dağılacaklar, neticede bozguna uğrayacaklardır." açıklamasını yaptı. Bahçeli, cumhur ittifakının milli istiklalin namusu, milli istikbalin müdafaa ruhu olduğunu kaydetti. MHP'nin bu namusu savunacağını, bu ruha bağlı kalacağını, üstelik ittifakın zaferi için geceyi gündüze katacağını ifade eden Bahçeli, açıklamasında şunlara yer verdi: "Türkiye Cumhuriyeti, cumhurun mükafat ve muzaffer mihveridir. Emperyalizmin sınırlarımıza demirlediği, ülkemizle ilgili kirli senaryo ve karanlık planlamalar yaptığı bir dönemde, 24 Haziran'da milletimiz bekasına, beraberliğine, bereket ve kaderine sahip çıkacaktır. Tuzaklar nafiledir. Oyunlar boşunadır. Türklüğü eritmek, Türkiye'yi emmek için seferber olmuş iç ve dış mihraklara karşı cumhur ittifakı milli iradeyle birleşip mukaddes ve muazzez bir mücadele şuuruyla hesapları alt üst edecek, muhasım ve müstevli odakları bir kez daha yenilgiye uğratacaktır."

Bahçeli, cumhur ittifakının şaşmaz ve şaibesiz iradeleri olduğunu belirterek, "MHP iradesini sonuna kadar koruyacak, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ön şartsız yanında duracak, desteğini harfiyen gösterecektir." ifadesini kullandı. - "MHP pazarlık yapmaz, yapmamıştır" Bahçeli, seçimlerin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin eleştirilere yönelik de şunları kaydetti: "Özellikle seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili olarak, danışıklı dövüş ithamında bulunanlar cumhur ittifakının başarısından ürken, Türk milletinin yeni bir tarih yazacak olmasından korkan yalancılar ve gayri milli çevrelerin yancıları olan şuursuzlardır. MHP pazarlık yapmaz, yapmamıştır. MHP'nin ilke ve ülküleri alınıp satılamaz, aksini iddia edenler ise hüsrana uğrayacak ahlaksızlardır. 24 Haziran 2018'de küresel saldırı ve tahakküme cevap verilecektir. 24 Haziran 2018'de kiralık ve proje terör örgütlerinin kumpas ve komplolarına milli irade haddini bildirecektir. 24 Haziran 2018'de Türk ve Türkiye düşmanları sandığa gömülecektir. Kutlu bir diriliş ve yükseliş hamlesi önümüzdedir. Türkiye'nin geleceği bizzat Türk milleti tarafından tayin ve tescil edilecektir. Bundan kaçış yoktur, bundan kurtuluş olmayacaktır."