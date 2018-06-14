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YSK'nin görme engelliler için şablon kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 12:00 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak: - "YSK, 24 Haziran seçimlerinde görme engelli yurttaşların şablonla oy kullanmasına izin vermiştir ancak bütçeyi bahane ederek bu şablonun basımını üstlenmemiştir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran seçimlerinde görme engelli seçmenlerin tek başlarına oy kullanabilmeleri için şablon kullanmasına izin verdiğini ancak şablonların basımını bütçe olmadığı gerekçesiyle üstlenmediğini bildirdi.

Budak, yazılı açıklamasında, YSK'nin görme engellilerin yalnız oy kullanabilmeleri için şablon kullanılmasına izin vermesinin doğru bir karar olduğunu ifade etti.

Seçme ve seçilme hakkının anayasa tarafından güvence altına alınan en temel haklardan olduğuna vurgu yapan Budak, şunları kaydetti:

"YSK ilk kez bu adımı geçen referandumda şablon kullanılmasına izin vererek attı ki bu doğru ve yerinde bir karardır. YSK, 24 Haziran seçimlerinde de görme engelli yurttaşların şablonla oy kullanmasına izin vermiştir ancak bütçeyi bahane ederek bu şablonun basımını üstlenmemiştir."

Budak, 400 bin görme engellinin bir kısmının seçmen niteliğine sahip olduğunu aktararak, "Dolayısıyla YSK’nin bahane ettiği gibi çok büyük bir bütçe yükünden bahsetmiyoruz. Kaldı ki böyle bir yük olsa da YSK bu yükü üstlenmelidir. Görme engelli seçmen YSK eliyle yok sayılıyor, hakları da bütçe bahanesiyle dolaylı da olsa gasbediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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YSK

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