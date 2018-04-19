Her yönüyle seçime hazır olduklarına değinen Kalaycı, "Aday adaylığı için yoğun bir başvuru olacak mı?" sorusuna şu cevabı verdi:

Seçim stratejisiyle ilgili çalışmaların da devam ettiğini anlatan Kalaycı, "Cumartesi günü Kızılcahamam'daki toplantımızda da bu konularda gerek il başkanlarımıza gerek milletvekillerimize ve gerek kamuoyuna yönelik MHP'nin önümüzdeki seçimlerle ilgili neler yapacağı açıklanacak. Bu anlamda beyannameden tutun iletişim ve aday belirleme stratejimiz toplantıda netleşecek." diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan milletvekilliği seçimlerinde aday adaylığı için yüksek başvuru beklediklerini belirterek, "MYK üyeliği için 5 bine varan başvuru gelmişti. Bu seçime yönelik çok yüksek bir sayı bekliyoruz." dedi.

"Açıkçası çok yüksek bir başvuru bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde kurultayımızı gerçekleştirdik. Merkez Yönetim Kurulumuza (MYK) olan başvurular bile buna bir gösterge olabilir. MYK üyeliği için 5 bine varan başvuru gelmişti. Bu seçime yönelik çok yüksek bir sayı bekliyoruz. Aday adaylığı başvuruları için genel merkezimize yoğun bir şekilde arkadaşlarımız geliyor."

Kalaycı, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimini belirlemesini beklediklerini ifade ederek, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin bugün komisyonda görüşüleceğini, yarın da TBMM Genel Kurulunda seçim kararının alınacağını söyledi.

Bunun akabinde YSK'nin seçim takvimini açıklayacağını ve aday başvuruları için süreleri belirleyeceğine işaret eden Kalaycı, MHP'nin bunu dikkate alarak kendi takvimini oluşturacağını kaydetti.

- "Değişik modeller uyguluyoruz"

"Nasıl bir yöntem izlenecek?" sorusu üzerine Kalaycı, MHP'nin her seçimde en uygun aday belirleme stratejisini uygulayan bir parti olduğunu dile getirdi.

Teşkilatların da görüşlerinin alındığını belirten Kalaycı, "Hatta değişik modeller uyguluyoruz. İnternet üzerinden görüş bildirimi, il teşkilatlarımızın aday adayları üzerinde verdiği görüşler, tüm bunlar dikkate alınıyor. En objektif şekilde MHP'ye en işi şekilde hizmet edebilecek, en yüksek düzeyde oy alabileceğimiz adaylarımızla yola devam edeceğiz." diye konuştu.