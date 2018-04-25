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Yüksek Öğretim Kurulu Kanun Tasarısı komisyonda

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 15:54 | Son Güncelleme

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda Yüksek Öğretim Kurulu Kanun Tasarısı görüşüldü.Yüksek Öğretim Kurulu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşüldü.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda Yüksek Öğretim Kurulu Kanun Tasarısı görüşüldü.
Yüksek Öğretim Kurulu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşüldü. Komisyon toplantısında, yeni üniversitelerin açılması ve açılan üniversitelere kadro ihdas edilmesi, iki vakıf üniversitesinin kurulması ve bazı üniversitelerin isimlerinin değiştirilmesi ele alındı.

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