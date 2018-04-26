HABER

Yüksek Seçim Kurulunda erken seçim takvimi tamamlandı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 13:20 | Son Güncelleme

IHAAW131338-SIY/26-04-2018 - Yüksek Seçim Kurulunda erken seçim takvimi tamamlandı. 26.04.2018 13:13:38 TSI NNNN

IHAAW131338-SIY/26-04-2018

- Yüksek Seçim Kurulunda erken seçim takvimi tamamlandı.

26.04.2018 13:13:38 TSI
NNNN

Bölünecek üniversite 13'e çıktı! Bölünecek üniversite 13'e çıktı!
YSK açıkladı: Seçimle ilgili kritik gelişme!YSK açıkladı: Seçimle ilgili kritik gelişme!
Akşener ile Karamollaoğlu görüştüAkşener ile Karamollaoğlu görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım

Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım

24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması

24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması

Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi

Devlet Bahçeli, 2014 seçiminde Abdullah Gül'e adaylık teklifi götürdü

Devlet Bahçeli, 2014 seçiminde Abdullah Gül'e adaylık teklifi götürdü

24 Haziran için seçim takvimi açıklanıyor! Gözler YSK'da

24 Haziran için seçim takvimi açıklanıyor! Gözler YSK'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.