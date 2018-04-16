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Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 15:40 | Son Güncelleme

Yunan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, Yunanistan'da bulunan 8 darbecinin Mayıs ayında serbest kalabileceklerini dile getirdi.

Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama

Yunan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, 24/7 radyosuna yaptığı açıklamada, Yunanistan'da bulunan 8 darbecinin Mayıs ayında serbest kalabileceklerini belirtti. Kontonis, "18 aylık tutukluluk halleri bittikten sonra serbest bırakılmalarını engelleyecek bir durum yok. Bu süre Mayıs ortasında doluyor. Türk tarafından Yunanistan'da yargılanmaları için bir talep gelmedi" dedi.

8 darbeci, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçmıştı. Yunan yargısı, 8 darbecinin Türkiye'ye iade edilmemeleri kararını almıştı. Darbecilerin 18 aylık tutukluluk süresi Mayıs ayının başında dolacak.

İHA

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Son dakika Yunanistan

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Şu Atina'ya bir el atın artık iyice kaşınıyorlar.
çıkarında mit paketlesin getirsin.. zaten hainlik yapıp vermiceksiniz
serbest bırakılırlar umarim mit onlari tıpış tıpış getirir
Siz salin yeter bizim MIT onlari armut gibi toplarda siz bizdeki 2 yunan askerini ne zaman alabileceksiniz bir onu dusunun...
BENCE KENDİ ORDULARINA ALSINLAR, ŞEREFSİZLERİ
siz yeterki serbest birakin gerisini biz hallederiz
iyi olur MİT alır gelir
vatan hainleri fetocular , tabiiki yunan düşmanından medet umup destek görüyor ..
Bizanslı ataları gibi hile ve entrika peşinde olan Yunanistan hile den,entrika dan bi yere varamazsın.
dinsizin hakkından imansız gelirmiş :))
siz kimisinizde yargılama yapicaksiniz siz ilk once türkiye hakkında konuşan bakanları yargılayın bu yunanlar şaşırmış gerçekten
SEN KAÇAN BİR ASKERE NASIL MASUM DERSİN YUNAN. HALA ESKİ KALLEŞLİKLERE DEVAM.
fetöcülerin düştükleri hallere bak. gavurların gölgesinde kendi ülkelerine kendi devletlerine kendi milletlerine karşı hırlıyorlar. vah vah vah
hem demokrasi diyorsunuz,hemde ülkemizde yüzlerce insanı şehit eden darbecilere kucak açıyorsunuz,bunlar türk askeri falan değil, Amerikan köpeği fetö nün ,beyni yıkanmış mankutları
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