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Yunan Dışişleri Bakanlığından Ankara’ya Kardak yanıtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 12:21 | Son Güncelleme

Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından Kardak kayalıkları ile ilgili yapılan açıklamada, “Ege’nin hukuki statüsü uluslararası hukukun teminatı altındadır.

Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından Kardak kayalıkları ile ilgili yapılan açıklamada, “Ege’nin hukuki statüsü uluslararası hukukun teminatı altındadır. Yunanistan’ın Kardak kayalıklarındaki egemenliği 1923 Lozan, 1932 Türk-İtalyan ve 1947 Paris Antlaşmaları’nda apaçıktır” denildi.
Yunan Dışişleri Bakanlığı, Türk Dışişleri Bakanlığının AB Komisyonunun Türkiye raporunda Kardak ile ilgili bölüm hakkında yaptığı açıklamaya cevap verdi. Yapılan açıklamada, “Türkiye’yi kendine gelip, AB Komisyonu’nun raporunu öz eleştiri yapması için elverişli bir araç olarak kullanmaya ve Avrupa hukukuna saygı göstermeye davet ediyoruz. Türkiye, AB Komisyonu’nun ilerleme raporuna tahrikçi bir açıklama ile cevap vermiştir” denildi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında Kardak kayalıklarının Türkiye’ye ait olduğunu belirtmişti.

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