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Yunan Parlamento Başkanı, Edirne'de tutuklu askerleri ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 18:44 | Son Güncelleme

YUNANİSTAN Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis, beraberindeki genel sekreter ve danışmanıyla birlikte, Edirne'de sınırı geçtikleri için tutuklanan 2 Yunan askeri cezaevinde ziyaret etti.

Yunan Parlamento Başkanı, Edirne'de tutuklu askerleri ziyaret etti

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- YUNANİSTAN Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis, beraberindeki genel sekreter ve danışmanıyla birlikte, Edirne'de sınırı geçtikleri için tutuklanan 2 Yunan askeri cezaevinde ziyaret etti.
Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis beraberindeki Parlamento Genel Sekreteri Konstantinos Athanasion ve Parlamento Başkanı Diplomat Danışmanı Büyükelçi Spyridon Theocharopoulos ile birlikte, geçen Mart ayında Türk tarafına 253 metre geçtiği için tutuklanan Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'i (29) kaldıkları Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti. Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Sotiria Theochridi'nin de eşlik ettiği ziyaret yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmenin ardından Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis ve beraberindeki heyet, Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu'na geçti. Voutsis, burada gazetecilerin, "Bir açıklamanız olacak mı?" sorusuna ise "Hayır" cevabı verdi.
Ziyaret sırasında Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri cezaevi çevresinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Bölgeye gazeteciler yaklaştırılmadı.

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Yunan Parlamento Başkanı, Edirne'de tutuklu askerleri ziyaret ettiYunan Parlamento Başkanı, Edirne'de tutuklu askerleri ziyaret etti

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