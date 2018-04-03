Yunan şarkıcının Türkiye konserine tepki

Yunan şarkıcı Glykeria’nın İstanbul’da vereceği konsere bazı Yunanistan vatandaşları sosyal medyadan tepki gösterdi.
Yunan şarkıcı Glykeria’nın bu akşam İstanbul’da vereceği konsere bazı Yunan vatandaşları, Türkiye- Yunanistan ilişiklerinin gerginliği sebebi ile sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Vatandaşların Glykeria’dan konserini iptal etmesini istediği Yunan basınına yansıyan haberlerde yer aldı.
Konserin çok önceden planlandığını söyleyen Yunan şarkıcının ajansı “Buradan sonra Tel Aviv’e de gideceğiz. Konser planlarımızı ülke ilişkileri ile alakalı yapmıyoruz’’ şeklinde açıklama yaptı.
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