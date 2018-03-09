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Yunan Savunma Bakanı: "Askerlerimiz Türkiye’de rehin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2018 16:49 | Son Güncelleme

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, Türk devriyeleri tarafından tutuklanan 2 Yunan askerinin Türkiye’de rehin olduğunu söyledi.Meriç bölgesinde Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 asker konusunda Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, Türk devriyeleri tarafından tutuklanan 2 Yunan askerinin Türkiye’de rehin olduğunu söyledi.
Meriç bölgesinde Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 asker konusunda Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, açıklamalarda bulundu. Romanya Savunma Bakanı Mihai Fifor ile Bükreş’te bir araya gelen Kamenos, "Mevkidaşıma, Türkiye ile olan olay hakkında bilgi verdim. Şu anda Türk hapishanelerinde 2 Yunan askeri rehin. Bunlar Yunan, Avrupa ve NATO askerleridir. Mevkidaşımdan bu konuda destek istedim” dedi.

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