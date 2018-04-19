Yunan Savunma Bakanın’dan Türkiye’ye ilginç cevap

Yunan Savunma Bakanı Panos Kamenos, Türkiye’de kendisi aleyhinde yapılan açıklamalar sorulunca "Türkler benimle cinnet geçiriyor. Kendilerine hayırlı seçimler diliyorum" dedi.
Yunan Savunma Bakanı Panos Kamenos, Yunanistan’ın 1974’ten beri fiili savaş durumunda olduğunu belirtti. “Hayatını kaybeden pilotlarımız var” diyen Yunan Bakan, “Türkiye hava sahasını ihlal ediyor. 1974 yılından beri. Biz de uluslararası hukuka göre püskürtme operasyonları ile hava sahamızı koruyoruz. Ama bunun bir maliyeti var. Ailelerinden uzaklaşan gençlerimiz var” dedi. Yunan Bakan Türkiye’de kendisi aleyhinde yapılan açıklamalar sorulunca "Türkler benimle cinnet geçiriyor. Kendilerine hayırlı seçimler diliyorum" dedi.
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