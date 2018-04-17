Yunanistan 1 DHKP-C’liyi daha iade etmiyor

Yunanistan’ın Larisa şehri İstinaf Mahkemesi DHKP-C üyesi Burak Ağarmış’ın Türkiye’ye iade talebini reddetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Aralık 2017 tarihinde Atina ziyaretinden bir hafta önce Atina’da yakalanan 9 DHKP-C üyesinden biri olan Burak Ağarmış’ın da Türkiye’ye iade edilmemesi kararlaştırıldı.
Mahkemede konuşan Yunan savcı, Türkiye’de insan haklarının ihlal edildiğini iddia ederek, DHKP-C’li Ağarmış’ın iade edilmemesini istedi. Mahkeme de savcının talebini kabul etti. Bu karar ile beraber Türkiye’nin iadesini istediği ancak Yunanistan’ın iadelerini reddettiği DHKP-C’li terörist sayısı 6’ya çıktı. İade edilmeyen isimler arasında Şadi Naci Özpolat, Hazar Seçer, Mehmet Doğan, Hasan Biber ve Ali Ercan Gökoğlu bulunuyor.
Yunan medyası DHKP-C’lilerin Recep Tayip Erdoğan’a karşı suikast planladıklarını yazmıştı. Teröristlerin hücre evlerinde bomba yapımında kullanılan malzeme, patlayıcı maddeler, 1 tabanca bulunmuştu.
Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...
Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması
Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi
Trende ilişkiye giren çift bu halde yakalandı
AK Parti'yi kızdıracak sözler
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum