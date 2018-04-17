Yunanistan 1 DHKP-C’liyi daha iade etmiyor

Yunanistan’ın Larisa şehri İstinaf Mahkemesi DHKP-C üyesi Burak Ağarmış’ın Türkiye’ye iade talebini reddetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Aralık 2017 tarihinde Atina ziyaretinden bir hafta önce Atina’da yakalanan 9 DHKP-C üyesinden biri olan Burak Ağarmış’ın da Türkiye’ye iade edilmemesi kararlaştırıldı.

Mahkemede konuşan Yunan savcı, Türkiye’de insan haklarının ihlal edildiğini iddia ederek, DHKP-C’li Ağarmış’ın iade edilmemesini istedi. Mahkeme de savcının talebini kabul etti. Bu karar ile beraber Türkiye’nin iadesini istediği ancak Yunanistan’ın iadelerini reddettiği DHKP-C’li terörist sayısı 6’ya çıktı. İade edilmeyen isimler arasında Şadi Naci Özpolat, Hazar Seçer, Mehmet Doğan, Hasan Biber ve Ali Ercan Gökoğlu bulunuyor.

Yunan medyası DHKP-C’lilerin Recep Tayip Erdoğan’a karşı suikast planladıklarını yazmıştı. Teröristlerin hücre evlerinde bomba yapımında kullanılan malzeme, patlayıcı maddeler, 1 tabanca bulunmuştu.