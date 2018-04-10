Yunanistan başbakanlık kaynakları, “Olayı çok önemli olarak görmüyoruz” dedi.

Yunanistan başbakanlık kaynakları, Ro Adası açıklarında uçan Türk helikopterine Yunan askerinin uyarı ateşi açtığı iddialarına karşılık açıklama yaptı. Yunan başbakanlık kaynakları, “Olayı çok önemli saymıyoruz. Türk helikopteri, Yunan hava sahasını ihlal etmedi. Türk helikopteri ışıklarını söndürüp, Yunan hava sahası sınırlarında uçtu. Biz de uyarmak için hareket ettik ve olay öylece sona erdi" şeklinde açıklama yaptı.

Öte yandan Yunan medyası, Meis adasının yakınında bulunan Ro adası açıklarında Yunan askerlerinin pazartesi akşam saatlerinde, bir Türk Sahil Güvenlik helikopterine uyarı olarak ters istikamette ateş açtığını yazmıştı.