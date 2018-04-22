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Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 16:13 | Son Güncelleme

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir televizyon kanalına verdiği demeçle ilgili, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halklarımızın barış içinde birlikte var olmalarına ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir televizyon kanalına verdiği demeçle ilgili, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halklarımızın barış içinde birlikte var olmalarına ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, bu tür açıklamaların icraat ile birlikte yapıldıklarında önemi ve değeri vardır” dedi.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın bir televizyon kanalına verdiği demeçte Yunanistan hakkında yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Pavlopoulos, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halklarımızın barış içinde birlikte var olmalarına ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, bu tür açıklamaların icraat ile birlikte yapıldıklarında önemi ve değeri vardır. Eğer, 2 Yunan askeri için söyledikleri dikkate alınırsa da böyle bir sonuç çıkmıyor” dedi.
Pavlopulos, "2 Yunan askerinin her türlü dostluk ve iyi komşuluk esaslarının çiğnenerek adaletsiz bir şekilde tutuklulukları devam etmektedir. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan takas konusunu ortaya atıyorsa, bu tarafımızdan anlaşılır gibi değildir. Keyfi olarak tutulan 2 Yunan askeri ile uluslararası hukuk kurallarına uygun iltica hakkı tanınmış Türk vatandaşları birbirleriyle karıştırılamayacak konulardır” açıklamasında bulundu.

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