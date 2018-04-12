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Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias’ın Kosova temasları

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 20:59 | Son Güncelleme

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolaos Kotzias, Kosova’daki resmi temasları kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile ayrı ayrı görüştü.Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolaos Kotzias, Balkan ülkeleri gezisi kapsamında Kosova’yı ziyaret etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolaos Kotzias, Kosova’daki resmi temasları kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile ayrı ayrı görüştü.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolaos Kotzias, Balkan ülkeleri gezisi kapsamında Kosova’yı ziyaret etti. Kotzias, başkent Priştine’de Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile ikili görüşmeler yaptı. 1,5 saat gecikmeyle başlayan görüşmelerin ardından yapılması planlanan basın toplantısı iptal edildi. Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile el sıkışırken medya mensuplarına poz veren Yunan Bakan Kotzias’a basın toplantısının neden iptal edildiği soruldu. Kotzias, görüşme masasında çok sayıda önemli konuyu ele alacaklarını, basın toplantısı için zamanın yetersiz olduğunu kaydetti.
Kosova Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Yunanistan’dan Kosova’yı uluslararası sahnede desteklemesi ve Kosova’nın UNESCO, INTERPOL gibi uluslararası örgütlere üyeliğine katkı sağlaması beklentisi içinde oldukları belirtildi. Kosova tarafı, Yunan iş adamlarının Kosova’da yatırım yapmaları ve Yunan ürünlerinin Kosova tezgahlarında yer almasını arzuladıklarını da kaydetti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Thaçi ile Dışişleri Bakanı Pacolli, AB üyesi Yunanistan’dan Kosova’nın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecini ve Kosova’ya yönelik vize muafiyetini desteklemesini talep etti.
Kosova liderlerini Atina’ya davet eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias’ın, Kosova’nın bölgeye ait olduğunu, dolayısıyla Kosova’ya yardım edeceklerini belirttiği öğrenildi. Kotzias, iki ülke arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için daha sık bir araya gelinmesini de önerdiği belirtildi.

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