Yunanistan Savunma Bakanı Kamenos’tan Türkiye’ye sondaj gemisi mesajı

Yunanistan Savuna Bakanı Panos Kamenos, Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Savas Angelidis ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye’ye mesaj gönderdi.

Yunanistan Savunma Bakanı Kamenos, Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Angelidis ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Kamenos, Türkiye’nin sondaj gemisine ilişkin yaptığı açıklamada "Hayırlı olsun diyorum. Bunu kendi kara sularında kullanabilirler. Kışkırtmak için kullanırlar ise o zaman durum için garantör ülkeler AB, ABD, Çin ve Japonya olduğunu hatırlatmak isterim." diye konuştu.

Yunan Bakan askerlerin cep telefonlarında askeri krokilerin bulunduğu iddiası hakkında ‘’Cep telefonları Yunan bilirkişinin varlığı ile ve uluslararası araştırma kanunlarına göre incelendi ve hiçbir şey bulunmadı’’ diye konuştu.