Yunanistan Savunma Panos Kammenos, Ege Denizi’nde Kerdo kayalıklarına 3 Yunan’ın bayrak dikmesini, “Eline bir bayrak alıp, bunu bir yere dikmeye giden her kimse, aynı zamanda bu bayrağı korumaya da hazır olmalıdır” sözleriyle eleştirdi.

Yunanistan Savunma Panos Kammenos, parlamentoda yaptığı konuşmada 3 Yunanistanlı gencin Kerdo (Anthropofagos) adasında kayalıklara çıkıp bayrak dikmelerini eleştirdi. Kammenos, “Eline bir bayrak alıp, bunu bir yere dikmeye giden her kimse, aynı zamanda bu bayrağı korumaya da hazır olmalıdır. Elinize G3 tüfek verip sizi o diktiğiniz bayrağı korumaya çağıracağız” dedi. Yunan bakan ülkede bayrak dikmek isteyen herhangi birinin Yunan ordusunu bilgilendirmesi gerektiğini savundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias da, “Dış politikayı sadece dışişleri bakanlığı icra eder. Eğer bir kapıyı açacaksan sonrasında neler olabileceğini düşünmelisin. Elbette bir kişi bayrak dikebilir ama bunu nasıl yapacağını ve bu davranışını nasıl savunacağını düşünmesi gerekir. Ülkeyi zorlaştıran bir diş politika icra edilemez” diye açıklamada bulundu.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos ise Skai televizyonuna yaptığı açıklamada, adalarda bayrak dikmenin bir dış politika meselesi olduğunu belirtti ve bu eyleme karşı olduğunu söylemişti.

Yunanistan hükümeti hala Kerdo adasında Türkiye’nin bayrak indirdiğini yalanlamakta ve böyle bir olayın tespit edilmediğini belirtiyor.