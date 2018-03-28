HABER

Yunanistan’dan darbeci askerlerin iadesine ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 13:35 | Son Güncelleme

Yunanistan milletvekili Kostas Katsikis, "Erdoğan 2 Yunan askeri ile 8 Türk askerini takas etmek istiyor.

Yunanistan milletvekili Kostas Katsikis, "Erdoğan 2 Yunan askeri ile 8 Türk askerini takas etmek istiyor. Hükümetler yargıyı aşabilirse bunun ne maliyeti olur ki" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 Yunan askeri ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından Yunan medyasında 8 darbeci asker ile 2 Yunan askerinin takas edilmesi tartışması başladı. Yunanistan’ın Skai televizyonunda programa katılan hükümet ortağı ANEL partisi milletvekili Kostas Katsikis, “Açıkça konuşalım, Erdoğan 2 Yunan askeri ile 8 Türk askerini takas etmek istiyor. Hükümetler yargıyı aşabilirse bunun ne maliyeti olur ki. Zaten Savunma Bakanı rehin derken bunu kastediyor. Rehineler takas edilir" dedi.
Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, 2 Yunan askerinin Türkiye’de "rehin" olduğunu iddia etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan’ın Varna şehrindeki Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi dönüşü yaptığı açıklamada, 2 Yunan askerinin serbest bırakılmasını isteyen AB yöneticilerine darbeci askerleri hatırlattığını belirterek, "Ben adaletten daha büyük değilim. Olay yargı aşamasında" demişti.

Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!
Cepte tehlikenin yeni ismi: GetContactCepte tehlikenin yeni ismi: GetContact
Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!

Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.