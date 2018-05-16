Yurt dışında zorunlu yaşayanların ülkeye dönmelerini istedi

Askeri darbeyle Türkiye'de sıkıyönetim ilan edildiğini, demokrasinin rafa kalktığını ifade eden İrgil, sıkıyönetim mahkemeleri ile DGM tarafından çok sayıda vatandaş için cezalandırma kararları çıkarıldığını belirtti. İrgil, insan haklarına uymadığı ve hukuki olup olmadığı şüpheli yargılamalar, bu yargılamalarla verilen cezai kararların, kamu vicdanında uzun süre tartışıldığını vurguladı.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, zorunlu olarak yurt dışında yaşayan vatandaşların ceza tehdidi bulunmaksızın Türkiye'ye dönmelerinin sağlanmasını isteyerek, "12 Eylül bitti, yargılandı, darbe hukuku tescil edildi, tarih önünde mahkum oldu ama 12 Eylül askeri darbesinin mağdurları için 12 Eylül hukuku halen sürüyor." dedi.

İrgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"12 Eylül kadroları yargılanamadı. 650 bin kişinin gözaltına alındığı,

50 kişinin idam edildiği,

açılan 210 bin davada 230 bin kişinin yargılandığı, anayasanın askıya alındığı,

basının susturulduğu bir dönemin kadroları bile yargılanamamışken

bu kadroların mahkemeleri birçok yurttaşımızın cezalandırılmasına karar vermiştir.

Kararların çoğu infaz edilmiş ve cezalandırılmasına karar verilen bazı yurttaşlarımız yurt dışına gitmek zorunda kalmış veya mevcut kararlar nedeniyle ülkelerine dönememişlerdir.

İşte bu nedenlerle Türk Ceza Kanunundaki ceza zamanaşımı sürelerinin yarı oranında uygulanmasını öngören bir kanun teklifi verdik. Halen yurt dışında zorunlu yaşayan yurttaşlarımızın ceza tehdidi bulunmaksızın ülkemize dönmeleri sağlanmalıdır. 12 Eylül bitti, yargılandı, darbe hukuku tescil edildi, tarih önünde mahkum oldu ama 12 Eylül askeri darbesinin mağdurları için 12 Eylül hukuku halen sürüyor."

İrgil, tıp fakültesini bitirip mecburi hizmet için Sağlık Bakanlığına başvuran kişilere güvenlik soruşturması yapıldığını dile getirerek, yaklaşık bin kişiye, "Siz devlette çalışmak için uygun değilsiniz." denildiğini belirtti. Bu kişilerin zaten bir çoğunun devlet memuru olduğunu ifade eden İrgil, bu kişilerin mahkemeye başvurması üzerine, Sağlık Bakanlığının mahkemeye bu kişilerin neden sakıncalı olduğuna dair bir cümle bile yazamadığını söyledi.

