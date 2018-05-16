HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yurt dışında zorunlu yaşayanların ülkeye dönmelerini istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 14:38 | Son Güncelleme

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil: - "Yurt dışında zorunlu yaşayan yurttaşlarımızın ceza tehdidi bulunmaksızın ülkemize dönmeleri sağlanmalıdır. 12 Eylül bitti, yargılandı, darbe hukuku tescil edildi, tarih önünde mahkum oldu ama 12 Eylül askeri darbesinin mağdurları için 12 Eylül hukuku halen sürüyor"

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, zorunlu olarak yurt dışında yaşayan vatandaşların ceza tehdidi bulunmaksızın Türkiye'ye dönmelerinin sağlanmasını isteyerek, "12 Eylül bitti, yargılandı, darbe hukuku tescil edildi, tarih önünde mahkum oldu ama 12 Eylül askeri darbesinin mağdurları için 12 Eylül hukuku halen sürüyor." dedi.

İrgil, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 12 Eylül 1980 darbesi sonrası tartışmalı mahkemelerce yargılanan, cezai kararlar nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalan ve halen Türkiye'ye dönemeyen vatandaşlar için ceza zamanaşımı süresinin yarıya indirilmesine yönelik kanun teklifi verdiğini söyledi.

Askeri darbeyle Türkiye'de sıkıyönetim ilan edildiğini, demokrasinin rafa kalktığını ifade eden İrgil, sıkıyönetim mahkemeleri ile DGM tarafından çok sayıda vatandaş için cezalandırma kararları çıkarıldığını belirtti. İrgil, insan haklarına uymadığı ve hukuki olup olmadığı şüpheli yargılamalar, bu yargılamalarla verilen cezai kararların, kamu vicdanında uzun süre tartışıldığını vurguladı.

İrgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"12 Eylül kadroları yargılanamadı. 650 bin kişinin gözaltına alındığı,
50 kişinin idam edildiği,
açılan 210 bin davada 230 bin kişinin yargılandığı, anayasanın askıya alındığı,
basının susturulduğu bir dönemin kadroları bile yargılanamamışken
bu kadroların mahkemeleri birçok yurttaşımızın cezalandırılmasına karar vermiştir.
Kararların çoğu infaz edilmiş ve cezalandırılmasına karar verilen bazı yurttaşlarımız yurt dışına gitmek zorunda kalmış veya mevcut kararlar nedeniyle ülkelerine dönememişlerdir.
İşte bu nedenlerle Türk Ceza Kanunundaki ceza zamanaşımı sürelerinin yarı oranında uygulanmasını öngören bir kanun teklifi verdik. Halen yurt dışında zorunlu yaşayan yurttaşlarımızın ceza tehdidi bulunmaksızın ülkemize dönmeleri sağlanmalıdır. 12 Eylül bitti, yargılandı, darbe hukuku tescil edildi, tarih önünde mahkum oldu ama 12 Eylül askeri darbesinin mağdurları için 12 Eylül hukuku halen sürüyor."

İrgil, tıp fakültesini bitirip mecburi hizmet için Sağlık Bakanlığına başvuran kişilere güvenlik soruşturması yapıldığını dile getirerek, yaklaşık bin kişiye, "Siz devlette çalışmak için uygun değilsiniz." denildiğini belirtti. Bu kişilerin zaten bir çoğunun devlet memuru olduğunu ifade eden İrgil, bu kişilerin mahkemeye başvurması üzerine, Sağlık Bakanlığının mahkemeye bu kişilerin neden sakıncalı olduğuna dair bir cümle bile yazamadığını söyledi.

PARTNERSaldırı anı saniye saniye görüntülendiSaldırı anı saniye saniye görüntülendi
Karamollaoğlu: İsrail'e karşı yaptırımlara ihtiyaç varKaramollaoğlu: İsrail'e karşı yaptırımlara ihtiyaç var
Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecekSelahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
12 Eylül Ceyhun İrgil TBMM yurt dışı

En Çok Okunan Haberler

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali

Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi

Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek

Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek

MHP'de fezleke şoku: Dokunulmazlığı kaldırılsın!

MHP'de fezleke şoku: Dokunulmazlığı kaldırılsın!

Bakan Veysel Eroğlu'dan çağrı: Anneler ninni söylerken hedef 2071 desin

Bakan Veysel Eroğlu'dan çağrı: Anneler ninni söylerken hedef 2071 desin

Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım

Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı

Devlet Bahçeli'den Kudüs tepkisi

Devlet Bahçeli'den Kudüs tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.