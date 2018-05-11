HABER

Yurt dışından getirilen varlığa ilişkin vergi düzenlemesi, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Genel Ku

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2018 01:12 | Son Güncelleme

Yurt dışından getirilen varlığa ilişkin vergi düzenlemesi, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı


20 yeni üniversite kuruluyor20 yeni üniversite kuruluyor
Erdoğan ile Putin'den flaş İran görüşmesi!Erdoğan ile Putin'den flaş İran görüşmesi!
Mayıs ayında kar sürprizi! Araçlar yolda kaldıMayıs ayında kar sürprizi! Araçlar yolda kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram ikramiyesi borç yapılandırma emekli imar barışı kanun tasarısı Varlık barışı

En Çok Okunan Haberler

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 2 Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Akhisarspor)

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 2 Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Akhisarspor)

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

CNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararı

CNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararı

Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi

Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi

Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor

İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması

İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.