HABER

Yurtdışı oyları tasnif ediliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 14:23 | Son Güncelleme

PAZAR günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili genel seçimi nedeniyle yurt dışında kullanılan oylar tasnif  ediliyor.

Yurtdışı oyları tasnif ediliyor

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- PAZAR günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili genel seçimi nedeniyle yurt dışında kullanılan oylar tasnif ediliyor.
Yurtdışında, seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 47 bin 323 seçmen için 60 ülke, 123 temsilcilikte sandık kurulurken, seçmenlerin 1 milyon 486 bin 408'i 24 Haziran için oy kullandı. Kullanılan oylar geçtiğimiz gün Ankara'ya getirilerek, Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezinde kilit altına alındı. Kilit altına alınan oyların bugün tasnif çalışması başlatıldı. Siyasi parti ve YSK temsilcileri nezaretinde yapılan çalışmada, oyların bulunduğu turuncu çuvallar açılarak oylar şeffaf sandıklara konuluyor. Yapılan çalışmanın ardından şeffaf sandıklar tekrar mühürlenerek, yeniden özel depoya kilitlenecek.
Bu arada tasnif çalışmaları sırasında polis ekiplerinin kapıda önlem aldıkları görüldü.
Buradaki oylar, 24 Haziran 2018 Pazar günü saat 17.00 den sonra Türkiye'de oylama tamamlanıp, diğer sandıklar birlikte açılacak, sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

FOTOĞRAFLI

Yurtdışı oyları tasnif ediliyorYurtdışı oyları tasnif ediliyorYurtdışı oyları tasnif ediliyorYurtdışı oyları tasnif ediliyor

PARTNERDünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...Dünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...
Deniz Baykal, seyyar sandıkta oy kullanacakDeniz Baykal, seyyar sandıkta oy kullanacak
Bakan Zeybekci'den patates ithalatı açıklamasıBakan Zeybekci'den patates ithalatı açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.