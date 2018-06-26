Yurtdışı oylarla değişen milletvekilliği

Kahramanmaraş'ta, yurt dışında kullanılan oyların partilere dağıtılmasıyla, İYİ Parti'nin kazandığı milletvekilliği CHP'ye geçti.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 738 bin 677 seçmenin kayıtlı olduğu 8 milletvekilliği bulunan Kahramanmaraş'taki 2 bin 391 sandıktan 2 bin 390'ı açıldı.

661 bin 205 seçmenin oy kullandığı seçimde 8 milletvekilinden 6'sını AK Parti, birer de MHP ve İYİ Parti aldı.

Yurt dışı oyların dağılımının ardından milletvekili tablosu İYİ Parti ve CHP arasında değişkenlik gösterdi.

Bu sonucun ardından CHP milletvekili adayı Ali Öztunç, TBMM'ye girmeye hak kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal ve 15 Temmuz gazisi Habibe Öçal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan ile CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç milletvekili oldu.

