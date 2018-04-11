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Yurtdışındaki Azerbaycanlılar cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 19:57 | Son Güncelleme

Azerbaycanlılar, yurtdışındaki büyükelçiliklerde yeni Azerbaycan cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.Azerbaycanlılar, 7 yıl daha Azerbaycan’ı yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy verdi.

Azerbaycanlılar, yurtdışındaki büyükelçiliklerde yeni Azerbaycan cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.
Azerbaycanlılar, 7 yıl daha Azerbaycan’ı yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy verdi. Azerbaycanlılar, Rusya, Macaristan, Fransa ve İngiltere’de sandık başına gitti.
Cumhurbaşkanı seçimi için Azerbaycan ve yurtdışında toplam 5 bin 641 sandık kuruldu. 13 bin 961 kayıtlı Azerbaycan vatandaşı, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde ve başkonsolosluklarında kurulan 41 sandıkta kullandı.
Azerbaycan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, çıkış anketleri sonuçlarına göre İlham Aliyev yüzde 82’nin üzerinde oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu seçim sonuçlarını 10 gün içerisinde Anayasa Mahkemesine ulaştıracak ve sonuçları onaylanmasının ardından da resmen cumhurbaşkanı açıklanacak.

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