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Yusuf Halaçoğlu erken seçimin tarihini verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 07:07 | Son Güncelleme

Türkiye'nin gündeminde erken seçim tartışmaları var. İYİ Parti Kayseri Milletvekili ve tarihçi Yusuf Halaçoğlu, internette yayınlanan video açıklamasında, Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirilen ve 26 Ağustos 2018 tarihinde yapılması istenilen erken seçimin 15 Temmuz 2018 pazar günü yapılacağı iddiasında bulundu.

Yusuf Halaçoğlu yayınlanan video açıklamada, Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleştireceği toplantı sonrası seçimlerin daha da erkene çekileceğini iddia etti. Halaçoğlu’na göre MHP ve AK Parti, gelecekte daha da bozulacak dış ve iç politikada yaşanan olumsuzluklar nedeniyle seçimi kazanamayacaklarını düşündükleri için, seçim tarihini daha erken bir tarihe almayı düşünüyor.

“15 TEMMUZ PAZAR’A DENK GELİYOR”

Medyasiyaset’te yer alan habere göre; İYİ Partili Halaçoğlu internette yayınladığı video açıklamada, seçimin erkene alınarak İYİ Parti’nin önünün kesilmek istendiğini de iddia etti. Halaçoğlu, seçimin tarihi olaraksa 15 Temmuz 2018 tarihini gösterdi. Yusuf Halaçoğlu’na göre, Pazar gününe denk gelen 15 Temmuz tarihi, MHP ve AKP ittifakının seçim tarihi olarak belirleyeceği tarih.

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Halaçoğlu İYİ parti erken seçim

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