"Yüzyılın anlaşması"nın muhtemel hedefleri

Daha önce uzun süre İsrail resmi radyosunda editör ve genel müdür olarak çalışan, siyasi analist Yuni Ben Menahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin planındaki içerikleri mevcut İsrail hükümetinin kabul etmeye hazır olduğu konularla uyuştuğunu ifade etti.

KUDÜS (AA) - ABDURRAUF ARNAVUT - ABD'nin Filistin meselesinin çözümüne yönelik müzakereleri yeniden başlatmak için planladığı "Yüzyılın Anlaşması"nın ana çerçevesi Gazze'de Filistin varlığı, Batı Şeria'da Filistin özerkliği ve Kudüs'ün mahallelerinden müteşekkil bir Filistin başkenti olarak üç ana başlıkta toplanmış olarak görünüyor.

İsrail'deki mevcut siyasi çevrenin, bir Filistin devleti istemediğini belirten Menahim, ancak Tel Aviv'de genişletilmiş özerklik denilen Filistin topraklarının bir bölümünde oluşturulabilecek bir Filistin yönetimi, başkenti Doğu Kudüs olmayan, Ürdün Vadisine de sahip olmayan ve Filistinli mültecilerin dönemeyeceği bir statüyü kabul etmeye hazır gibi göründüğünü söyledi.

Menahim, "ABD'deki Yahudi Lobisinin desteği ile Trump'ın danışmanları Jerad Kushner, Jason Greenblatt ile David Fredman'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ölçülerine göre bir plan ortaya koymaya Trump'ı ikna edebilir." dedi.

- "İsrail'in kontrolünde olan bir Filistin varlığı"

Menahim, "Kushner ile Greenblatt'ın düşüncesindeki çözüm, Ürdün Vadisi ile Doğu Kudüs'ü de koruyarak, Filistinli mültecilerin geri dönmelerine izin verilmemesi, yerleşik düzene geçmeleri karşısında Gazze'de ve Batı Şeria'nın bir kısmında İsrail'in kontrolünde olan bir Filistin varlığı." diye konuştu.

"Plan Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini kapsamıyor. Bu sebeple onlar yerlerinde kalacak. En iyi ihtimalle Filistin kentleri arasındaki coğrafi bağı temin etmek için bazı küçük yerleşim yerleri boşaltılacak." diyen Menahim, bunun karşılığında Filistinlilere Ebu Diys'in Mekber Dağı, ez-Zaim, Şafat kampı ve el-İsaviye gibi Doğu Kudüs'te İsrail siyaseti açısında bir sorun teşkil etmeyen 4 mahallenin verileceğini söyledi.