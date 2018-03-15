Zaharova: “İngiltere’ye 4 nota gönderdik”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İngiltere’ye şuana kadar 4 nota gönderildiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığının Sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere’deki diplomatların birkaç yıldır zorluk çektiğini ifade ederek, Londra’ya şu ana kadar 4 nota gönderildiğini açıkladı. İngiltere’ye karşılık vereceğini söyleyen Rus Sözcü, Zaharova bir kaç yıldır ülkede görev yapan Rus diplomatlarının da zorluklar çektiğini hatırlattı. Zaharova, “Elçilikte çalışan birçok diplomata kısa süre vize verildi" dedi.