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Zazalar'dan Ak Parti Diyarbakır milletvekili aday listesine tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2018 15:02 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da Zazalar Platformu üyeleri, Ak Parti'nin Diyarbakır milletvekili aday listesine tepki gösterdi.

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da Zazalar Platformu üyeleri, Ak Parti'nin Diyarbakır milletvekili aday listesine tepki gösterdi. Platform adına açıklama yapan Nurullah Denktaş, "Farklı kesimlerin beklentilerini karşılamaktan uzak bir liste olmuştur" dedi. ​24 Haziran yapılacak seçimler öncesi Diyarbakır'da 218 kişi, Ak Parti'den milletvekili adayı olabilmek için başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirme sonucunda aralarında Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehdi Eker'in de bulunduğu 12 isim, YSK'ya bildirildi. Aday listesine, Diyarbakır'da yaşayan çoğunluğu Bingöllülerden oluşan Zazalar'dan tepki geldi. Zaza Platformu üyeleri, merkez Yenişehir ilçesinde bir araya gelerek, düzenledikleri basın açıklaması ile tepki gösterdi. Platform adına açıklama yapan Nurullah Denktaş, Zazalar olarak her zaman devletin yanında yer aldıklarını, bundan sonra da devletin yanında yer alacaklarını söyledi. Adaylar arasına Zaza'nın olmadığını belirten Denktaş, şunları söyledi: "Ak Parti'nin kurulmasından itibaren burada yaşayan Zazalar'ın çok büyük bir kısmı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ak Partiye gönül vermiş, her şartta ve her koşulda desteğini sunmuştur. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri öncesi başlayan başvurular, temayül yoklamaları, mülakatlar ve değerlendirmeler neticesinde milletvekili aday listeleri açıklandı. Açıklanan Diyarbakır listesi, burada yaklaşık bir asırdır yaşayan Bingöllü Zazalar'ın, ilçelerde yaşayan diğer Zazalar'ın, muhafazakar kesimin ve toplumun farklı kesimlerinin beklentilerini karşılamaktan uzak bir liste olmuştur. Aynı ilçeden üç adayın gösterilmesi, küçük bir belde olan Bağıvar beldesinden iki adayın gösterilmesi, Büyük Birlik Partisi'nden iki adayın listede olması, seçmen sayısının önemli bir kısmını oluşturan Zazalar'ın içinden aday gösterilmemesi, muhafazakar kesime hitap edecek bir adayın gösterilmemesi, Ak Parti'nin en çok oyu aldığı Çermik, Çüngüş, Ergani bölgesinde ve Hani, Eğil, Dicle, Kulp bölgelerinden aday gösterilmemesi, herkesi hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu liste, ilimizin dengeleri göz önüne alınmadan hazırlanmıştır. Demokratik bir tepki olarak bizler Ak Parti'nin zarar görmemesi için yapmış olduğumuz basın açıklamasıyla Ak Partinin hem şu anki, hem de 2023, 2053 ve 2071 Türkiye siyasi vizyonuna ve hedeflere ulaşabilmesi için kararlı, erdemli, cesur bir kutlu dava duruşu sergiliyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye olan bağlılığımızı belirterek, sesimizin duyulması ümidiyle." Zazalar, daha sonra açtıkları Türk bayrakları ile toplu olarak fotoğraf çektirdi.

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Zazalar'dan Ak Parti Diyarbakır milletvekili aday listesine tepki Zazalar'dan Ak Parti Diyarbakır milletvekili aday listesine tepki 
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