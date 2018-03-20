Zengin: “En büyük güç dürüstlükter”

‘Erguvani Sohbetler’ programının konuğu olan Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Av. Özlem Zengin, en büyük gücün dürüstlük olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İncirli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Erguvani Sohbetler’ programına gazeteci Esra Elönü ve Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Av. Özlem Zengin konuk oldu. Gazeteci yazar Nihat Nasır’ın yönettiği programda, Esra Elönü’nün sorularını cevaplayan Av. Özlem Zengin, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Söyleşiye “Mesele ne iş yaptığımız değil, yaptığımız işi ne kadar iyi yaptığımızdır. Bizi görsünler diye değil inandığımız için bir şeyler yapmalıyız” sözleri ile başlayan Zengin, insanların aynı şeyi farklı şekillerde savunabileceğine dikkat çekti. Yaptığı iş ve üretkenliği ile görünür olduğunu ancak anlaşılamadığını düşündüğünü söyleyen Zengin, “Sadece kendimiz için ya da sadece Türkiye için bir şey istemeyi az görüyorum” dedi.

“En büyük güç dürüstlüktür”

Türkiye’de siyasete gösterilen ilginin demokrasi açısından olumlu olduğunu belirten Zengin, siyaset yapmanın sadece seçilmişlere özgü bir şey olmadığının altını çizdi. Türkiye’de siyasetin insanların eşitlendiği bir yer olduğunu kaydeden Zengin, insanların siyasete verdiği önemin ise politikayı güçlendirdiğini söyledi.

Siyasetin tartışma konusu trollere de işaret eden Zengin, troller olmadan önce de siyaseti trolleyen insanların var olduğunu, ancak trollerin cesur olmadığını ifade ederek, “Troller benim için arabayla gittiğim yolda hızla geçtiğim araç siluetleri gibidir. Troller, Türkiye’nin anlık gündemidir. En büyük güç her şeye rağmen dürüstlüktür” dedi.

Dış politikaya da dair değerlendirmelerde bulunan Zengin, Afrin operasyonunun 15 Temmuz sonrası Türkiye’yi birleştiren en önemli mesele olduğunu kaydetti.