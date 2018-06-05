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Zeybekci: Denizli veya İzmir belediye başkanlığıyla ilgili düşüncem yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 16:44 | Son Güncelleme

DENİZLİ'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, adının İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla anılmasıyla ilgili bir soruyu, "Değişim ve dönüşümden yanayız.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, adının İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla anılmasıyla ilgili bir soruyu, "Değişim ve dönüşümden yanayız. Yenilenmeden yanayız. Denizli Belediyesi'yle ilgili ya da İzmir'le ilgili asla böyle bir düşüncemiz yoktur. Asla, altını 2 defa çiziyorum" diye yanıtladı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Haziran Pazar günü Denizli'ye gelişiyle ilgili, Ak Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Başbakan Binali Yıldırım'ın 11 Haziran'daki Denizli programının iptal edildiğini belirten Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir ziyareti sırasında Denizli'ye gelme isteğini dile getirdiğini, dün yapılan Bakanlar Kurulu sırasında da bunu kendisine tebliğ ettiğini belirtti. 10 Haziran Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'ye geleceğini, saat 14.00'te 29 Ekim Bulvarı'ndaki mitingde halka sesleneceğini söyledi. Denizli'de Ak Parti ve 'Cumhur ittifakı' olarak, gelecek seçimde tarihi bir zirveyi yakalayacaklarını iddia eden Zeybekci, "Bizim tarihi zirvemiz, 28 Mart 2004 seçimleri. O tarihi zirvenin de üzerinde bir noktaya çıktığımızı hep beraber göreceğiz. İlçeler arasındaki yarışla seçimde güzel bir sonuç alacağız" dedi. Siyaseti bırakıp, kabinede yer almamak gibi bir düşüncesinin olup olmadığının sorulması üzerine Zeybekci, şöyle dedi: "Biz siyaseti teslim üzerine yaptık. 28 Mart 2004 seçimleriyle başlayan süreçten sonra, Cumhurbaşkanımızın bize olan talimatlarına asla ve asla hayır demedik. Hiçbir zaman için de yorum yapmadım. Bu dönemde de gerçekleşen her şey o yöndedir. Yani 24 Haziran'dan sonra bu can bu bedende oldukça, bu sevda durdukça, Denizli'den vatandaşlarımızın bu talebi, vatandaşlarımızın bu sevgisi ve ilgisi oldukça ülkeme, milletime pozisyonu, makamı ve mevkii nasıl olursa olsun hizmet etmeye devam etmek bizim boynumuzun borcudur. Allah'ın verdiği bu sağlığı bu toprakların, bu ülkenin, bu şehrin bize sağlamış olduğu mülk, makam veyahut da itibarın bir zekatı, bir gerekliliği veya bir askerlik görevi gibi görüyoruz. Dolayısıyla hani 'kenara çekileyim, biraz istirahat edeyim' gibi değil. Bunlarla ilgili tüm karar, Sayın Cumhurbaşkanımızın emrindedir." 'DENİZLİ YA DA İZMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜŞÜNCEMİZ YOK' Zeybekci, Ak Parti Denizli milletvekili aday listesinde yer almaması nedeniyle isminin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için konuşulduğu yönündeki bir başka soruyu da şöyle yanıtladı: "Değişim ve dönüşümden yanayız, yenilenmeden yanayız. Bir yerden bir yere varmak ne güzel. Bir yerden bir yere göçmek ne güzel. Donmadan, bulanmadan akmak ne güzel. Yani donmak, bulanmamak lazım. Onun için hem Denizlimizin tadı damağında kalmıştır, hem de bizim tadı damağımızda kalmıştır. Dolayısıyla Denizli ile ilgili, Denizli Belediyesi ile ilgili veyahut da İzmir'le ilgili asla böyle bir düşüncemiz yoktur. Çünkü 7 Haziran 2015 seçimlerinde de, bu dönemde de 24 Haziran seçimlerinde de İzmir mevzusu gündeme geldiğinde ben kabrimin, mezarımın Denizli'de olmasını tercih ettiğimi söyledim."

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