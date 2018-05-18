HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Zeybekci: Suriye'yi, Irak'ı bitirdikten sonra sırayı bize getirecekler

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2018 23:52 | Son Güncelleme

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Aktepe Mahallesi'nde düzenlediği iftar yemeğine katıldıktan sonra Esnaf Odaları başkanlarıyla bir araya geldi.

Zeybekci: Suriye'yi, Irak'ı bitirdikten sonra sırayı bize getirecekler

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Aktepe Mahallesi'nde düzenlediği iftar yemeğine katıldıktan sonra Esnaf Odaları başkanlarıyla bir araya geldi. Bakan Zeybekci, bu coğrafyada herkimin hayali varsa gerçekleştirirken, Türkiye'nin sessizce yerinde oturmasını ve kabul etmesini istediklerini ifade ederek, "Asla kabul etmeyeceğiz. Çok iyi biliyoruz ki Suriye'yi, Irak'ı, bitirdikten sonra sırayı bize getirecekler. Onların hedefi Kudüs filan değil, onların hedefi biziz" dedi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar sofrası kapsamında Aktepe Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İftara Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ile İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz katıldı. İftar yemeğini yiyen Bakan Zeybekci daha sonra Şirinköy Mahallesi'nde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin düzenlediği toplantıya katıldı.
'BAĞIMSIZLIK YOLUNDA İLERLEYEN TÜRKİYE'YE DOĞRU GİDİYORUZ'
Oda başkanlarıyla toplantıda bir araya gelen Bakan Zeybekci, Türkiye'nin fasoncu bir ülke olarak 36 milyar dolarlık ihracatını 61.5 milyar dolara getirdiğini belirterek, "Yeter mi? Yetmez. Neden yetmez? Biz bunu Türkiye olarak fasoncu bir ülke olarak yaptık. Başkalarının tasarladığı, markasına ve patentine sahip olduğu bir dünyada bize verdikleri işleri yaparak geldik. Şimdi artık yeni dönemde kendi tasarladığı, markası ve patentine sahip olduğu, artık A planından, B planına geçmiş, tam bağımsızlık yolunda hızla ilerleyen Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Onun için başımıza bunlar geliyor" dedi.
'SURİYE'Yİ, IRAK'I BİTİRDİKTEN SONRA SIRAYI BİZE GETİRECEKLER'
Bu coğrafyada herkimin hayali varsa, gerçekleştirirken Türkiye'nin sessizce yerinde oturmasını ve kabul etmesini istediklerini ifade eden bakan Zeybekci, "Asla kabul etmeyeceğiz. Çok iyi biliyoruz ki Suriye'yi, Irak'ı, bitirdikten sonra sırayı bize getirecekler. Onların hedefi Kudüs filan değil, onların hedefi biz. Tek hedef var. O da bu milletin arka planlarda olması ve 3. Dünya ülkesi olması. Birilerinin ürettiği teknolojiyi ve birilerinin kurduğu ekonomik dünyaya tabi olan bir Türkiye. Biz tabi olamayız. İstesek te olmayız. Bizim genetiğimiz buna aykırı. Anadolu coğrafyası zayıf hiçbir milleti bugüne kadar kabul etmedi. Vahşi bir at gibi üzerine binen o binici sağlam ve güçlü olmalı, sıkı durmalı. Durmazsa atar geçer. Tarihe şöyle bakarsak çok üstünden attıkları var. Elhamdülillah binlerce yıldan beri biz bu coğrafyadayız. Ve binlerce yıl boyunca kıyamete kadar olmaya devam edeceğiz. Türk İslam coğrafyasının çadır direği Türkiye'dir. Onun için bu yeni dönem çok önemli" dedi.
'SEÇİM BİR KERE KONUŞULDU MU, GERİ DÖNÜŞ OLMAZ'
Bakan Zeybekci, 16 Nisan'da bu milletin bir karar verdiğini ve bu milletin verdiği bu kararı bir an önce uygulamasının milletin menfaatine olduğunu belirterek, "Hatırlayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçimi gündeme getirdiği gün, bana ilk sorulduğunda ve ilk açıklamayı yapan da bu kardeşiniz oldu. Bu bizim menfaatimizedir. Bir an önce belirsizliklerin bitmesi ve yolumuza önümüze bakmamız lazım. Çünkü seçim bir kere konuşulduğu zaman bir daha ondan geri dönüş olmaz. Yapacaksak da bunu bir an önce yapmamız ve işimize bakmamız lazım. İnşallah yeni dönemde Türkiye hiç kimsenin tahmin edemeyeceği şeyleri başaracak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Zeybekci: Suriye'yi, Irak'ı bitirdikten sonra sırayı bize getireceklerZeybekci: Suriye'yi, Irak'ı bitirdikten sonra sırayı bize getireceklerZeybekci: Suriye'yi, Irak'ı bitirdikten sonra sırayı bize getireceklerZeybekci: Suriye'yi, Irak'ı bitirdikten sonra sırayı bize getirecekler

PARTNERKıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...Kıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...
FOTOĞRAF EK /Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs Zirvesinde konuştuFOTOĞRAF EK /Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs Zirvesinde konuştu
Muharrem İnce: Muharrem İnce: "1, barışacağız. 2, büyüyeceğiz. 3, bölüşeceğiz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek

Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar

Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar

Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması

Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Ahmet Hakan'dan Burhan Kuzu, Şamil Tayyar ve Metin Külünk için sert sözler

Ahmet Hakan'dan Burhan Kuzu, Şamil Tayyar ve Metin Külünk için sert sözler

Muharrem İnce reytinglerde zirveyi zorladı

Muharrem İnce reytinglerde zirveyi zorladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.