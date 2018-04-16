"Zeytin Dalı ABD’ye, Fırat Kalkanı ise Rusya’ya rağmen yapıldı"

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Medipol Üniversitesi’nde düzenlenen uluslarası güvenlik algısı, terörizm ve jeostratejik hedefler konulu ‘Küresel Siyaset ve Dış Politika Çalıştayı’nda konuşan BİLGESAM Ortadoğu Araştırmaları Uzmanı Ali Semin, Türkiye’nin Fırat Kalkanı’nı Rusya’ya, Zeytin Dalı’nı ise ABD’ye rağmen başarıyla gerçekleştirdiğini söyledi. İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu tarafından ‘Küresel Siyaset ve Dış Politika Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştay kapsamında küresel terörizmle mücadele, Türkiye’nin sınır ötesi harekatlarının stratejik ölçekteki etkileri, uluslararası göçe yol açan siyasal ve sosyal sebepler, Türkiye’nin Ortadoğu’daki etkisi, Balkanlar’da güvenlik algısı ve çatışma konuları farklı boyutlarıyla ele alındı. İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çağrı Alagöz’ün moderatörlüğünü yaptığı çalıştaya KAFKASSAM Stratejik Araştırma Merkezi’nden Dr. Ufuk Cerrah, BİLGESAM Araştırma Koordinatörü Ali Semin ve Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesinden Doç. Dr. Hasan Oktay’ın da aralarında olduğu çok sayıda akademisyen ve STK temsilcisi katıldı.

“TEL RIFAT OPERASYONU ABD’NİN HAYALİNİ SONA ERDİRECEK” Çalıştayda söz alan KAFKASSAM Stratejik Araştırma Merkezi’nden Ufuk Cerrah, Afrin şehir merkezinin terörist unsurlardan temizlendiğini ancak Zeytin Dalı’nın henüz bitmediğini söyledi. Operasyonun Tel-Rıfat bölgesine doğru genişletilerek bu bölgenin de terör unsurlarından temizleneceğinin altını çizen Cerrah şöyle dedi: “Tel-Rıfat Bölgesi Afrin ve El-Bab’ı birbirine eklemleyen bir koridor. Coğrafi açıdan da kritik bir bölge. Tel-Rıfat’ın güneyi rejim güçlerinin elinde. Güneyi hariç etrafı Türk ordusu tarafından çevrilmiş durumda. Bu koridor henüz PKK/PYD/YPG unsurlarından temizlenmiş değil ve şimdi bu aşamadayız. Türkiye’nin Suriye’de sınır güvenliğini sağlamak maksadıyla BM Sözleşmesi 51. Maddesine dayandırarak uyguladığı terörle mücadele stratejisinde şimdi sıra Tel-Rıfat’da. Daha sonra da Münbiç’in terörist unsurlardan temizlenmesi gayet tabi. Ardından harekatın Fırat’ın doğusuna genişletilmesi de beklenmelidir. PKK/PYD/YPG’li teröristler ve ABD’nin bilinçli olarak ‘Kürt Koridoru’ diye adlandırdığı bu hayal de TSK’nın Tel Rıfat’ta hakimiyet sağlaması ile artık tamamen bitmiş olacak.”