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Zeytin Dalı Harekatı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2018 11:30 | Son Güncelleme

Harekat kapsamında kara ve hava operasyonları sonucunda 27 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi - Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1641'e yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nda düzenlenen kara ve hava operasyonları sonucunda 27 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, 20 Ocak'ta başlayan harekatın devam ettiği belirtildi.

Harekat kapsamında düzenlenen kara ve hava operasyonları sonucunda 27 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1641 olduğu kaydedildi.

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27 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu Zeytin Dalı Harekatı

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