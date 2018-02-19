Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nda düzenlenen kara ve hava operasyonları sonucunda 27 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, 20 Ocak'ta başlayan harekatın devam ettiği belirtildi.
Harekat kapsamında düzenlenen kara ve hava operasyonları sonucunda 27 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1641 olduğu kaydedildi.
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