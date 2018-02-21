Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1780 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.
Operasyonlar sonucu 65 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.
Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1780 oldu.
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