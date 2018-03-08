Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3055 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.
Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3055 oldu.
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