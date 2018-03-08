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Zeytin Dalı Harekatı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 09:43 | Son Güncelleme

Harekatın başlangıcından bu yana 3055 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3055 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3055 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin PKK/PYD/YPG Zeytin Dalı Harekatı

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