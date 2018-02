Zeytin Dalı Harekatı’nın ekonomik tedbiri 2017 yılında alındı

"Bu operasyon bir barış ve huzur operasyonu" Türkiye’nin Afrin’de meşru müdafaa hakkını kullanarak terör örgütlerine karşı mücadele ettiğinin altını çizen Lütfi Elvan, Türkiye’de yaşayan 3,5 milyon Suriyelinin yeniden topraklarına dönerek huzur içinde yaşayabilmeleri için Türk askerinin mücadele ettiğini kaydetti. “Biz Türkiye olarak, hükümet olarak bugüne kadar son derece açık şeffaf şekilde teröre karşı mücadele ettiğimizi ve edeceğimizi her aşamada deklare ettik” açıklamasında bulunan Elvan, bugün Afrin’de yapılanın da terör örgütleri ile mücadele olduğunu söyledi. Elvan, “Biz meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz, terör örgütlerine karşı bu mücadelemizi gerçekleştiriyoruz. Biz binlerce şehit verdik. Diğer taraftan da ülkemizde 3,5 milyon Suriyeli kardeşimiz yaşıyor. Orada bir terör koridoru oluşturmak istiyorlar, ikinci bir Kandil oluşturmak istiyorlar. Bu terör örgütlerini tamamıyla bu bölgeden temizleyip Suriyeli kardeşlerimizin kendi memleketlerine dönüp rahat bir şekilde yaşamalarına imkan sağlamak istiyoruz. Aslında bu operasyon bir barış ve huzur operasyonu” diye konuştu.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Biz Afrin harekatı olmadan evvel 2018 yılı bütçesini hazırlarken her türlü tedbirimizi aldık. 2018 yılı bütçemizde özellikle savunmaya yönelik ödeneklerimizi artırdık. Yaklaşık yüzde 40’ın üzerinde bir ödenek artışı gerçekleştirdik. Her türlü tedbirimizi aldık. Bütçemizin içinden bu harcamalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi. TGRT Haber televizyonunda Gündem Özel programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularına cevap veren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Afrin harekatı bütçesini 2017 yılında hazırladıklarını belirterek, “Bu harekatı dikkate alarak bütçemizde gerekli ödeneklerimizi biz ayırdık. ‘Ekonomimizi etkiliyor’ gibi bir takım söylentiler hiçbir zaman doğrularla bağdaşmıyor” açıklamasında bulundu.

“Terör örgütüne destek verilmesinin artık son bulması gerekiyor”

TSK’nın son günlerdeki destansı başarılar elde etmesinden rahatsız olan kesimlerin Türkiye aleyhine inanılmaz bir kampanya yürüttüklerini belirten Elvan, “Halbuki biz bu operasyonu son derece açık ve şeffaf bir şekilde yürütüyoruz. Özellikle sivillerde can kaybı olmaması için her türlü hassasiyeti TSK kılı kırk yararak gösteriyor ÖSO ile birlikte. Özellikle Batı basını, değişik ülkeler aleyhimize kampanya yürütürken, diğer tarafta PKK-YPG terör örgütü 12-13 yaşındaki çocukları zorla silah altına alıyor, ufacık çocuklara baskılar yapıyor, o köylerde yaşayanlara köyleri terk etmesi yönünde baskılar uyguluyorlar, zorla askere almaya çalışıyorlar, her türlü baskıyı yapıyorlar, bunlara uymayanları katlediyorlar. Bunlar ortadayken Türkiye’yi suçlamaya çalışıyorlar. ABD’de birçok akademisyen, birçok politikacı, devletin kurumu olan CIA bile YPG’nin PKK’nın bir kolu olduğunu açıkça ifade etti. Burada terör örgütüne destek verilmesinin artık son bulması gerekiyor. İşi siz terör örgütlerine havale ederseniz, işi vekalet savaşını dönüştürürseniz, benim adıma ‘terör örgütü savaşsın’ derseniz olmaz. Ülke olarak biz nasıl duruyorsak, tüm terör örgütlerine karşı nasıl hassasiyet gösteriyorsak, NATO’ya üye ülkelerin, gelişmiş toplumların, batılı ülkelerin aynı şekilde teröre karşı samimi, açık, şeffaf ve dik bir duruş sergilemeleri gerekiyor. Bunu yapmadıkları takdirde sıkıntısını ileride kendileri çekecektir. Terör bir gün onları da vuracaktır” şeklinde konuştu.