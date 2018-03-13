Zeytin Dalı Operasyonu her yönüyle ele alındı

Kocaeli’de İzmit Belediyesi ve TÜGVA İzmit Temsilciliği ortaklığında düzenlenen söyleşiye katılan Türkiye Gazetesi Yazarı Süleyman Özışık ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Operasyonu hakkında bilgi verdi.

İzmit Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmit Temsilciliği tarafından düzenlenen "Zeytin Dalı Afrin" konulu söyleşi, Türkiye Gazetesi Yazarı Süleyman Özışık ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar’ın katılımıyla İzmit’te bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Süleyman Özışık’ın modaretörlügünde gerçekleşen söyleşiyi İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, STK temsilcileri, çok sayıda öğrenci ve vatandaş takip etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan söyleşide konuşan Özışık ve Yazar, Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Opersyonu’nun sebepleri ve operasyonda gelinen son nokta hakkında bilgi aktardı.

Türkiye Gazetesi Yazarı Süleyman Özışık’ın "Türkiye neden Zeytin Dalı Operasyonunu başlattı?" sorusuna cevap veren Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Bu ülkenin en önemli gücü hiçbir şekilde vatan toprağına dokunulmasından hoşlanılmayan sizlersiniz. Arkasında duruyorsunuz. Türkiye’de Afrin operasyonuna katılmak için JÖH’lere ve PÖH’lere İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlıyor ve gönüllülerin seçilmesini istiyor. Gidilen her yerden herkes dilekçe veriyor. Bu sefer kura çekmek zorunda kalıyorlar" dedi.

Türkiye’nin ulusal anlamdaki yerinden de bahseden Yarar “Türkiye beraber çalışılmak istenen bir müttefik konumuna gelecektir. ABD bundan üç beş gün önce PYD’yi göklere çıkaramıyordu. Onları eğittik, donattık şunları yaptık bunları yaptık dediği örgütün ne hale geldiğini onlarda gördüler. Türkiye’nin karşısına bir şey çıkaramayacaklarını, her çıkanın başının nasıl ezildiğini gördükçe Türkiye hem uluslararası anlamda hem de müttefiklik anlamında bir belirleyici ülke olmaya doğru hızla ilerliyor” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Süleyman Özışık, Zeytin Dalı Operasyonu’nun siyasi boyutu hakkında bilgiler aktararak, "Şu operasyonu ilk günden itibaren söylüyorum. Şundan eminim. Eğer Türkiye, sivil filan dinlemeseydi, Afrin’in bu başından girer diğer başından çıkar tarumar ederdi. Ama bir tek sivil için kendi canını ortaya koyuyor. Yanılmıyorsam 11, 12 şehit verdiğimiz günde, sivillerin arkasına saklanan teröristlere ateş etmediğimiz için canlarını ortaya koydular. Bu günler bizim hakikaten demir yumruk gibi bir arada olacağımız günler ama maalesef içimizde öyle insanlar var ki, STK’sından tutun bazı siyasi partilerine varıncaya kadar, yani içimizde olup yanımızda olmayanlar, diyorum ben bunlar için. Öyle şeyler söylüyorlar ki, PKK düne kadar sınırdan gelip benim karakollarımı vururken gelip Ankara’nın göbeğinde bomba patlatıp anne karnındaki bebeği öldürürken ‘savaş insan sağlığına zararlıdır’ demeyen alçak kalkıyor Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon yapınca barışçı kesiliyor başımıza. Onca masum öldürülürken sen neredeydin” şeklinde konuştu.

Türkiye Gazetesi Yazarı Süleyman Özışık ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar’ın konuşmalarının ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.