Kentsel dönüşümlerin zor olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Kentsel dönüşüm bazı insanları korkutuyor. 'İyi kötü bir evim var. Olacak mı olmayacak mı bilinmiyor' diye kaygı duyanlar var. Buradaki kentsel dönüşüm projesi, tüm Antalya'da kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirmemize vesile olacak. Türkiye'deki tüm kentsel dönüşüm projelerine örnek teşkil edecek. İnsanların güvenini kazanmış olacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin 16 yılda değişip dönüştüğüne işaret eden Çavuşoğlu, "16 yılda ülkemizde en zoru olan zihinsel dönüşümü de sağlamaya başladık." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'da Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, dünyanın hızlı bir şekilde değiştiğini ve ekonomik gücün Batı'dan Doğu'ya kaydığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de son 16 yılda en zor dönüşüm olan zihinsel dönüşümü de sağlamaya başladıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, küresel bir marka olmaya başlayan Antalya'da, çarpık yapılaşmanın ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin dış politikada da değişim ve dönüşüm yaşadığını hatırlatan Çavuşoğlu, artık alışılmışın aksine yanlış yapana "Senin yaptığın yanlış." diyen bir yeni Türkiye olduğunu vurguladı.

- "100 binlerce Suriyeli dönecek"

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından o bölgelerde bulunan şehirlerin kalkınması için de mücadele verdiklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Şimdiye kadar 170 binden fazla Suriyeli döndü. 100 binlerce Suriyeli daha geri dönecek. Suriye'de barış, güvenlik olmadan Türkiye'de de olmaz. Bu İran, Irak, Lübnan, Yemen ve tüm bölgemiz için geçerli." ifadelerini kullandı.

Yeni sistemle daha güçlü bir Türkiye, hükümet ve meclis olacağını anlatan Çavuşoğlu, "FETÖ'nün darmadağın ettiği yargımızı toparlıyoruz. Tüm kurumlarımızla daha güçlü olacağız." dedi.

