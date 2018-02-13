Ziyarette FETÖ/PDY terör örgütünü konuştular

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleriyle Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu devam eden FETÖ/PDY davaları ile ilgili titizlikle ayıklama yaptıklarını söyledi. Başsavcı Kutanoğlu, “Geçmişte yapı içerisinde olup örgütsel olarak görev almayanları ayıklıyoruz. Kişi örgütsel aidiyet duyuyorsa, kod adı kullanarak örgütte bulunmuşsa 17-25’ Aralık’ı baz almıyoruz. Çünkü kod adı kullanan, işini, evini gizleyen, eşinden ve arkadaşlarından ne yaptığını gizleyen biri ne yaptığının farkındadır. Bu yapının dini veya eğitim yapısı olduğunu görüp yardım edenlere ise 17-25 Aralık’ı ölçüt olarak koyuyoruz” diye konuştu.

Başkan Altunbaş ve yönetim kurulu üyeleri Başsavcı Kutanoğlu’na kendilerini ağırladıkları için teşekkür ederken, Kutanoğlu ziyaretten ötürü memnun olduğunu ifade etti. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Trabzon’da FETÖ’den bin 966 kişi hakkında işlem yapılmış

Altunbaş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, 15 Temmuz’dan bu yana Trabzon’da FETÖ’den toplam bin 966 kişi hakkında işlem yapıldığını belirtti. Altunbaş “Trabzon’da devam eden soruşturma sayısı kişi bazında 895. Dava açılan sanık sayısı ise bin 71. Dosya sayısı ise 632. Tutuklu bulunan kişi sayısı 298. 114 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilirken, 40 kişi de beraat etmiş. Toplam tutuklu ve hükümlü sayısının da 335 olduğunu öğrendik. Bizler milletimizin vicdanının sesi ve savunucuları olarak vatan topraklarımızın bütünlüğüne, milli iradeye ve halkımızın canına kastedenlerin alacağı cezaların takipçisi olduğumuzun bilmesini isterim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte bu konuları hassasiyetle takip etmekteyiz” dedi.