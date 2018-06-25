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Zonguldak'ta Ak Parti 3, CHP 2 milletvekili kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 00:41 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, kesin olmayan sonuçlara göre 5 milletvekilinden 3'ünü Ak Parti, 2'sini ise CHP kazandı.

Zonguldak'ta Ak Parti 3, CHP 2 milletvekili kazandı

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, kesin olmayan sonuçlara göre 5 milletvekilinden 3'ünü Ak Parti, 2'sini ise CHP kazandı.
27'nci Dönem Milletvekilliği seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre, Zonguldak'ta Ak Parti'den Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar milletvekili seçildi. CHP'den ise Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, meclise gitmeye hak kazandı. Geçen seçimlere göre milletvekili sayısının partilere dağılımında değişim olmadı.
Polat Türkmen: 1957 Trabzon Araklı doğumlu olan Türken, maden mühendisidir. Ticaretle uğraşan Türkmen, Ak Parti Zonguldak Kurucu İl Başkanlığı, ardından 22'nci ve 23'üncü dönem Zonguldak milletvekilliği yaptı. Evli olan Türkmen İngilizce bilmekte.
Ahmet Çolakoğlu: 1978 Çaycuma doğumlu olan olan Çolakoğlu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Ahmet Çolakoğlu, aile şirketinde yöneticilik yapmakta.
Hamdi Uçar: 1963 yılında Zonguldak'ta doğan Hamdi Uçar, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 2002'de merkez ilçe başkanlığı, 2006 ve 2014 yılları arasında il başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babası.
Ünal Demirtaş: Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi doğumlu olan Ünal Demirtaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Avukat olan Demirtaş, 26 dönem milletvekili. İngilizce bilen Demirtaş evli ve 2 çocuk babası.
Deniz Yavuzyılmaz: 1979 Zonguldak doğumlu olan Yavuzyılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Elektrik üzerine kendi şirketi bulunan, bekar olan Yavuzyılmaz, İnglizce, Almanca ve Fransızca bilmekte.

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Zonguldak'ta Ak Parti 3, CHP 2 milletvekili kazandıZonguldak'ta Ak Parti 3, CHP 2 milletvekili kazandıZonguldak'ta Ak Parti 3, CHP 2 milletvekili kazandıZonguldak'ta Ak Parti 3, CHP 2 milletvekili kazandı

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