"Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi

DİYARBAKIR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ilişkin, "Ey yeryüzünün vicdansız zorbaları yazıklar olsun size, yuh olsun size. Ey mukaddesat bilmeyen, ey peygamber hatırası dinlemeyen zalimler, biliniz ki zulümle abat olunmaz." dedi. Yıldırım, İstasyon Meydanı'nda, Filistin halkına destek amacıyla ve "İnsanlık adına Diyarbakır meydanda" sloganıyla düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde yaptığı konuşmada, alandakileri selamladı ve vatandaşların ramazan ayını kutladı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Yıldırım, "Rabbim kardeşliğimizi bozmak isteyen bozgunculara, ayrımcılara fırsat vermesin." temennisinde bulundu. Yıldırım, İsrail'in zulmünü lanetlemek ve Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek için Diyarbakır'da toplandıklarına işaret ederek, alandakileri "Selam olsun ey güzel Diyarbakır, selam olsun ey vefalı Diyarbakır. Hazreti Süleyman'ın emaneti Diyarbakır, surlarınla, Mardin Kapı'nla, Kırklar Dağı'nla, Gazi Köşkü'nle, buram buram tarih kokan, şarkıların, türkülerin, hayallerinle kültür kokan, sahabelerinle, Hazreti Süleyman'ınla, Ulu Cami'nle İslam kokan Diyarbakır. Sahabe ve ensar şehri Diyarbakır. Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı bekleyen son Osmanlı askeri Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın kardeşi Diyarbakır." diyerek selamladı.

Diyarbakır'dan Mescid-i Aksa'ya selam gönderen Yıldırım, şöyle konuştu: "Kudüs, Selahaddin Eyyubi'yi iyi bilir, iyi tanır. Mukaddes Kudüs'e göz koyan, orada kan dökenler Selahaddin Eyyubi'yi iyi bilirler. Kudüs fatihi, sizin evladınız Selahaddin Eyyubi'yi de rahmetle anıyorum. Filistin halkına zulmeden, Harem-i Şerif'te kan döken İsraillileri lanetliyorum, kınıyorum. Masum çocukların, bebeklerin üzerine kurşun yağdıran bu alçaklar daima utanç içinde yaşayacaklar. Kardeşlerim bize düşen zulmün, zalimin karşısında omuz omuza hep beraber olmaktır. Allah hepinizden razı olsun. Allah milletimize, ülkemize, devletimize zeval vermesin. Kardeşliğimizi ebedi kılan Rabbim kalplerimizi birleştirsin." - "Hepimiz Filistinliyiz, Filistin'le dayanışma halindeyiz" Başbakan Yıldırım, bir yandan seçime giderken diğer yandan kardeşlerin, komşuların acılarıyla da ilgilenmek durumunda olduklarını ifade ederek, geçen cuma günü İstanbul Yenikapı'da yüz binlerce vatandaşın bir araya gelerek, zulmün karşısında dimdik durduğunu, şimdi de on binlerin önünde Diyarbakır'da olduklarını söyledi.

Vatandaşlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Yıldırım, "Türkiye'nin sesini hem İstanbul'dan hem de Diyarbakır'dan dünyaya duyurmak çok önemlidir. Hepimiz Filistinliyiz, Filistin'le dayanışma halindeyiz. Biz tarih ve medeniyeti birlikte inşa ettik. Bizler aynı bedeniz, aynı ruhuz." dedi. Diyarbakırlıların, bin 400 yıllık kardeşliğin gereği olarak Filistin, Gazze ve Mescid-i Aksa'nın yanında olduğunu dile getiren Yıldırım, Mekke ve Medine'den sonra en fazla sahabenin Diyarbakır'da yattığını belirtti. Yıldırım, Diyarbakır'ın, Hazreti Muhammed'in mübarek yüzünü gören, ona yoldaşlık yapan 41 sahabeye de ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Diyarbakır'da bulunan peygamberleri, Sahabe-i Kiramı hürmetle yad ediyorum. Allah cümlemizi onların yolundan ayırmasın." dedi. - "Allah zulüm düzenlerini başlarına yıksın" Mübarek ramazan ayına huzur içinde girmeyi beklerken İsrail yönetiminin görülmeyen bir katliam gerçekleştirdiğini belirten Yıldırım, "Ülkeleri için barışçıl gösteri yapan Filistinli çocukların, kadınların üzerine acımasızca kurşun yağdırdılar. Bütün İslam ümmetinin kalbine hançer sapladılar. Allah zulüm düzenlerini başlarına yıksın." diye konuştu.

Binali Yıldırım, dünyaya hükmeden zalimlerin, Müslümanların başını öne eğdirmek istediklerini, Selahaddin Eyyubi'nin, Sultan Alparslan'ın, Sultan Fatih'in intikamını almak istediklerini dile getirerek, "Buna izin verir mi Diyarbakır?" diye sordu. Diyarbakırlıların buna izin vermeyeceğini söylemesi üzerine Yıldırım, şöyle devam etti: "İşte Diyarbakır bu. Diyarbakır her zaman dinine, bayrağına, vatanına sahip çıkan bir şehrimizdir. Diyarbakır insanı yurtseverdir. Bizler şerefimizle yaşamaya ahdetmiş, Rabbimize söz vermişiz, zalimlere, katillere, ruhlarını düşmanlara satan alçaklara boyun eğmeyiz. Hak ve adalet yolundan asla ayrılmayız. Daima merhamet ve sevgiden yana olacağız. Her türlü ayrımcılığı, ırkçılığı reddedeceğiz. Biz yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü. Hepimiz kardeşiz. Türk de olsak Kürt de olsak Arap da olsak bilmem ne olursa olsak hep beraberiz, kardeşiz çünkü Rabbimiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir. Onun için biriz ve beraberiz. Şiddetin her türlüsünü reddedeceğiz. Sorunlarımızı konuşarak, görüşerek, akılla, ilimle halledeceğiz."

- "Her sorunumuzu çözeriz, yeter ki barış olsun" Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Her sorunumuzu çözeriz yeter ki barış, kardeşlik, huzur olsun. Yeter ki bölücü terör örgütü PKK aramızdan defolup gitsin. Gençlerimizin kanına giren alçak terör örgütünü Allah'a şükür sizlerin desteğiyle artık ülkemize, şehrimize zarar veremeyecek hale getirdik. Misak gününde, kalu belada Allah'a verdiğimiz sözü yerine getirmek için ne kendi hukukumuzu çiğneteceğiz ne de başkalarının hukukunu çiğneyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Yıldırım, İslam inancında insanın, "yaratılanların en üstünü" olduğuna işaret ederek, "Şiddetten, nefretten, gözyaşından beslenenler bunu anlayamaz. Biz bu birlik ruhuyla can kardeşiyiz. Türkiye'nin bütün vatandaşları eşittir, özgürdür. Bu ülkede hiçbir kimse birinci sınıf, ikinci sınıf diye ayrılamaz. Diyarbakır'daki kardeşimiz İstanbul'daki kadar huzur içinde yaşıyor. Bu birlik ruhunu gözümüzün nuru gibi koruyacağız." şeklinde konuştu. - "Ölümden kaçan İspanyol Yahudilere biz kucak açtık"