"Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi

DİYARBAKIR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Doğu'da ve Güneydoğu'da bulunan 23 ilimize özel bir kalkınma programı başlatıyoruz. Bu kalkınma programıyla birlikte artık gençlerimiz dağa değil, 2023, 2053 hedeflerine doğru bakacaklar. Gençlerimizin hayalini, geleceğini terör örgütleri artık çalamayacak." dedi. Yıldırım, İstasyon Meydanı'nda, Filistin halkına destek amacıyla ve "İnsanlık adına Diyarbakır meydanda" sloganıyla düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde, Türkiye'nin her zeminde Kudüs'ü de mazlum kardeşlerini de savunmaya devam edeceğini bildirdi. Bu tavrın kardeşliğin ve insanlığın bir gereği olduğunu belirten Yıldırım, dünyanın zorbalarına "Yaşasın Kudüs, yaşasın Filistin, yaşasın mukaddes Mescid-i Aksa" dediklerini vurguladı. Konuşmasında CHP'yi de eleştiren Yıldırım, "Türkiye'de vesayet deyince, darbe deyince, tek parti dönemi deyince akla CHP gelir. Bugün, Türkiye'de dikili ağacı bulunmayanlar, Diyarbakır'a hiçbir hizmet yapmayanlar, proje üretmeyenler konuşmaya gelince maşallah frenleri tutmuyor. Bol keseden atıyorlar." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, diğer partilerin cumhurbaşkanı adaylarının meydanlara çıktığına işaret ederek, şöyle devam etti: "Birisi, 'Güneşi sağ elinizle ayı da sol elinize vereceğim.' diyor, bir başkası çıkıyor AK Parti'nin 15 yıldır yaptığı hizmetlerden haberi yok, bizim yaptığımız işleri yapacağını anlatıyor. Şimdi bakın, bunlar bir konuşsunlar, eteklerindeki taşları döksünler, yorulsunlar, biz çıkıp meydana diyeceğiz ki ey Diyarbakırlı, ey benim aziz milletim biz vaat vermeyiz, biz yaparız. 15 yılda yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır, garantisidir." - "Yıkılan 26 bin konutun tamamını yaptık Diyarbakır'ın çukur eylemleri nedeniyle zor günler yaşadığını anımsatan Yıldırım, "Diyarbakır'ın birçok yerinde maalesef binalar yıkıldı, hayatlar söndürüldü. Bugün meydanlara çıkanlara, sizden oy isteyenlere deyin ki 6-8 Ekim olaylarını unutmadık. Masum 53 kardeşimizi katledenleri unutmadık, unutmayacağız." dedi. Çukur eylemleri nedeniyle Diyarbakır'da Sur bölgesinin yerle bir olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bölgede 70 bin konut, iş yeri hasar gördü. Silvan, İdil, Silopi, Cizre, Şırnak, Nusaybin, Kızıltepe ve daha birçok yer. Şu ana kadar yıkılan 26 bin konutun tamamını yaptık, hak sahiplerine teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun. 44 bin vatandaşımızın hasar bedelleri ödendi. Herkese eşya bedeli, kira bedeli yardımı yapıldı. Parklar, okullar, camiler yeni baştan yapılıyor. Şu anda bütün bu hasarların yüzde 85'i tamamlandı. Bakın sadece Sur'da Melik Ahmet Caddesi'nde 3 bin iş yerini yeniledik. 5 bin 600 evi yeniden yaptık. Dicle Vadisi Projesi'nde 300 dönümlük bölüm bitti. Kurşunlu Camisi de dahil tüm tarihi eserler yeniden yapılıyor. Sadece Sur'da 2 milyar lira harcama yaptık. Helali hoş olsun. Siz her şeyin daha iyisine layıksınız." Başbakan Yıldırım, 16 yıldır ülkenin hiçbir bölgesini ihmal etmedikleri gibi Diyarbakır'da da önemli yatırımları hayata geçirdiklerini, kentte 15 yılda 12 milyarlık yatırım yaptıklarını bildirdi. - "Birliğimize zarar vereceklere fırsat vermeyeceğiz" Diyarbakır'a 2003'ten bu yana yapılan yatırımları anlatan Yıldırım, "2002'de 210 bin yolcu Diyarbakır'a uçakla geliyordu. Geçen sene ne oldu biliyor musunuz? 2 milyonun üzerinde yolcu Diyarbakır'a uçakla geldi.15 yılda 10 kat artış. Diyarbakır çevre yolu, Batman-Diyarbakır, Diyarbakır-Ergani yolu olmak üzere 6 projede de çalışma devam ediyor." bilgisini verdi.

Terörün bölgenin kalkınmasını ve gelişmesini geciktirdiğini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: "Fabrika açacaktık, açamadık. Çünkü önce güvenlik geliyor. Önce huzur geliyor. Önce istikrar geliyor. Şimdi bütün bunlar ortadan çıktığına göre ne yapacağız? 'Cazibe Merkezi Programını' hayata geçiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ne demektir? Diyarbakır'a, Mardin'e, Batman'a, Şırnak'a, Hakkari'ye, Van'a, Siirt'e, Bingöl'e, Muş'a, Ağrı'ya, Erzincan'a, Malatya'ya, Adıyaman'a velhasıl Doğu'da ve Güneydoğu'da bulunan 23 ilimize özel bir kalkınma programı başlatıyoruz. Bu kalkınma programıyla birlikte artık gençlerimiz dağa değil, 2023, 2053 hedeflerine doğru bakacaklar. Gençlerimizin hayalini, geleceğini terör örgütleri artık çalamayacak. Çünkü artık gencimizin, yaşlımızın, kadın ve erkeğimizin de yanında devlet var. Devlet, vatandaş, el ele daha güzel günlere her birlikte yürüyeceğiz inşallah." Ramazan ayının mübarek olmasını dileyen Yıldırım, birlik, beraberlik ve kardeşliğin daim olmasını temenni etti.