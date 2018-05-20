"Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi

DİYARBAKIR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Hiçbir şeytani örgüt bu ülkenin analarına bir daha gözyaşı döktüremeyecek. Hiçbir şeytani şebeke bu ülkenin çocuklarını dağa çıkaramayacak. Bütün vatandaşlarımızın hukukuna sımsıkı sahip çıkacağız." dedi. Yıldırım, İstasyon Meydanı'nda, Filistin halkına destek amacıyla ve "İnsanlık adına Diyarbakır meydanda" sloganıyla düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde yaptığı konuşmada, Diyarbakır'dan İstanbul'a, Bingöl'den İzmir'e 81 milyonun insanlığın vicdanına kurşun sıkan İsrail'i kınadığını ifade etti. Millet olarak Filistin halkının haklı davasında yanında olduklarını belirten Yıldırım, "Filistin meselesi sadece Filistinlileri ilgilendirmiyor, Filistin Türkiye'nin de meselesidir, bütün İslam ümmetinin meselesidir." diye konuştu. Kendilerinin Selahaddin-i Eyyubi, Sultan Abdülhamid ve Sultan Alparslan'ın torunları olduklarını, sırtlarında da koca bir tarihin yükünün bulunduğunu vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa Ortaçağ karanlığında can çekişirken bizim ecdadımız, devletimiz yeryüzüne ışık saçıyordu. Biz yüzyıllarca farklı inançları, farklı düşünceleri bir arada tutarak yaşadık, bugün de birliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışma ruhumuzu korumaya devam ediyoruz. Bunun için dünyanın bütün mazlumlarının yanındayız, bunun için kan döken terör örgütlerinin karşısındayız. PKK'nın da PYD'nin de YPG'nin de DEAŞ'ın da FETÖ'nün de alayının da karşısındayız.

Emperyalistler bizim çocuklarımız üzerinden proje örgütler kuruyor, uyanık olalım. PKK'nın Kürtler diye bir sorunu yok, Kürtlerin PKK diye bir sorunu var. Bu sorunun da hep beraber birlikte evelallah üstesinden geldik. Artık gençlerimizi dağa çıkaramıyorlar, artık evlerimizi basıp insanlarımızı öldüremiyorlar, huzurumuzu bozamıyorlar, bozamayacaklar çünkü bu ayyıldızlı bayrağı sallayan Diyarbakırlı kardeşlerim teröre en güzel cevabı veriyor. İşte Diyarbakır, işte ayyıldızlı bayrak, işte birlik, işte beraberlik, işte kardeşlik." Başbakan Yıldırım, terör örgütlerinin hepsini proje örgütü olarak nitelendirerek, bu terör örgütlerinin, Türkiye üzerinde emperyalist hedefleri olan ülkelerin maşası olduklarını hatırlattı. Acı ve gözyaşının kader olmadığını ve tüm zor zamanların geride kaldığını belirten Yıldırım, "Çukur kazdılar, kazdıkları çukura kendileri düştüler. Şimdi artık o çukurların hepsi kapandı, yıkılan yerler yeniden yapıldı." dedi. - "Devletin, vatandaşların kimliğiyle kavgada olduğu günler geride kaldı"

"Şimdi kırılan gönülleri yapma zamanıdır." ifadesini kullanan Yıldırım, "Binalar, iş yerleri, ibadethaneler, okulların yenisi, daha güzeli yapıldı ama istiyoruz ki hiç kimse hiçbir güç bizim gönüllerimizi kırmasın, gönüllerimizi birbirimizden ayırmasın. Büyük mesafeler aldık, hamdolsun bugünlere geldik." değerlendirmesinde bulundu. Çözemeyecek hiçbir sorunun bulunmadığına işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu: "Aslında bu örgütlere, bu ülke, benim Diyarbakırlı kardeşlerim çok önemli bir fırsat verdi. Dediler ki artık kan dökmeyin, terörle bir yere varılmaz, buyurun el sıkışalım, kucaklaşalım, çözüm yapalım. Ama onlar ne yaptı? Gittiler, Tanışık köyünde masum 12 kardeşimizi katlettiler alçaklar. Kardeşliğimize, birliğimize dinamit vurdular. Devletin vatandaşlarının kimliğiyle kavgada olduğu günler artık geride kaldı, şiddet geride kaldı. Şimdi artık PKK size ilişebiliyor mu? Tehdit edebiliyor mu? Çocuklarınızı dağa kaldırabiliyor mu? Kaldıramaz çünkü inlerine girdik, inlerinde onları etkisiz hale getirdik."

Yıldırım, siyaset anlayışlarının esasının insan ve insanın refahı olduğunun, devletin de vatandaşın emrinde bulunduğunun altını çizerek, "Devletin gücü vatandaşın gücüdür. Biz bu devleti birlikte kurduk, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda birlikte mücadele ettik." diye konuştu. "Bizim şehitlerimiz dünyanın her yerinde omuz omuzadır." ifadesini kullanan Yıldırım, şöyle devam etti: "Biz birbirimizin öz kardeşiyiz. Kardeşlik hukukunu korumak bizim namus borcumuzdur. Namus nedir, namus borcu nedir, kardeşlik hukuku bilmeyenler, aramıza asla giremezler. Bakın bu emperyal güçler şimdi de Irak'ta, Suriye'de bir terör yapılanmasına gidiyorlar. Bunların amacı ne Araplardır, ne Kürtlerdir, ne Türkmenlerdir, ne de Türklerdir. Bunların amacı kardeşliğimizi bozmaktır, terörü daha da azdırarak bölgenin kalkınmasını, bölgenin refahını, gençlerimizin geleceğini karartmaktır. Biz Diyarbakır'da, Hakkari'de, Şırnak'ta, Mardin'de, Edirne'de, İstanbul'da, Ağrı'da, Sinop'ta olduğu gibi bütün orada yaşayan vatandaşlarımızın hukukunu koruduk, koruyacağız."