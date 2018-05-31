GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Zulüm 1453'te başladı diyen kişi engellidir. Görmeyen duymayan değil, bu ülkenin gerçek sahiplerine, atasına ceddine Osmanlı'ya 'Zulüm başlattı' diyen kişi asıl engelli beyni, kalbi özürlü kişidir." dedi.

Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Talat Özkarslıgil Spor Salonu'nda engelliler için düzenlenen medikal malzeme dağıtımı töreninde, aslında herkesin engelli adayı olduğunu söyledi.

Yüreği gönlü açık insanın kulağı duymasa gözü görmese de "Engelim yok" diyen insandan daha sağlıklı olduğunu ifade eden Gül, şöyle devam etti:

"Önemli olan yüreğin, gönlün açık olması. Sizlerin yüreği, beyni, vatan millet aşkı her şeyin üzerinde. Zulüm 1453'te başladı diyen kişi engellidir. Görmeyen duymayan değil, bu ülkenin gerçek sahiplerine, atasına ceddine Osmanlı'ya 'Zulüm başlattı' diyen kişi asıl engelli beyni, kalbi özürlü kişidir."

AK Parti hükümetinden önce engellilerle ilgili gereken desteğin verilmediğini dile getiren Gül, şunları söyledi:

"AK Parti öncesine kadar 'Millet oy verir ülkeyi yönetemez, ülkenin imkanlarından yararlanamaz' anlayışı vardı. Recep Tayyip Erdoğan geldikten sonra 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı hakim oldu. İstihdam edilen engelli sayısı beş binlerden 52 bine 373 kişiye yükseldi. Bu rakam özel sektörle beraber 165 binin üzerine çıktı. Bu yeter mi elbette daha fazlasını yapacağız. Engelli maaşını 25 kat arttırdık. Bakıma muhtaç ailelere maaş bağlıyoruz. Evde bakım desteği veriyoruz. Bunları nasıl yapıyoruz? 2002'ye kadar da hükümetler geldi geçti. AK Parti petrol, altın mu buldu? Ondan daha önemlisi istikrarı buldu. Şimdi 24 Haziran seçimlerinde bu istikrarı kalıcı hale getiriyoruz. İstikrar kalıcı hale gelirse Türkiye dünyanın 10 ekonomisi arasına girecek. Cebimize giren para 10 bin dolara ulaştı ama inşallah kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolara çıkacak. Bunları yaparsa AK Parti yapar. Bundan sonra da en güzelini yapacağız. "

Hem Gaziantep hem Türkiye için büyük yatırımlar yaptıklarına değinen Gül, bundan sonra da halkın desteğiyle daha güzel hizmetler yapmayı sürdüreceklerine işaret etti.

Konuşmanın ardından 110 engelliye malzemeleri dağıtıldı.

