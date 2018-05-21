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İftarda pide yiyenler dikkat! Uzmanlar uyarıyor

RAMAZAN HABERLERİ  | 21.05.2018 08:00 | Son Güncelleme

Uzmanlar Ramazan ayında susuzluk ve mide rahatsızlıklarından korunmak için yapılması gerekenler konusunda uyarıyor, özellikle de sıcak pide ile ilgili uyarıda bulunuyorlar. İşte detaylar...

İftarda pide yiyenler dikkat! Uzmanlar uyarıyor

Orucu açarken sıcacık pide yemek, buz gibi suyla orucu açmak, baklava gibi şerbetli tatlılar tüketmek… Bunlar hepimizin sevdiği şeyler ancak uzmanlar oruç tutarken sık yaptığımız alışkanlıklarımız hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Ramazan yaz mevsimine denk geliyor ve susuzluk ve beraberinde gelişen yorgunluk hissi kişileri oldukça yoruyor. Bu nedenle özellikle orucu açarken ve yediğimiz besinlere özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde hızlı şekilde kilo alımı, kan şekerinde meydana gelen düzensizlik, baş ağrısı, baş dönmesi gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar bu durumun ortaya çıkmasını engellemek için orucu açarken doğru olarak bildiğimiz yanlışları açıkladı.

PİDEYİ SICAK SICAK YEMEK

Sıcak pideyi iftarda kim sevmez ki! Ancak uzmanlar bu alışkanlığınızı derhal terk etmeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü iftarda tüketilen sıcak pide hazımsızlık ve ağız yaraları gibi sağlık sorunlarına sebebiyet verebiliyor.

SICAK ÇORBA İÇMEK

Yapılan araştırmalar kaynar halde tüketilen çorbanın ilerleyen zamanlarda yemek borusu ve gırtlak kanseri hastalığına yol açtığını ortaya çıkarmış. Bu nedenle iftar sofralarında sıcak ve kaynar bir şeyler içmekten kaçınmalısınız.

ÇAY SUSUZLUK HİSSİNİ ÖNLER DİYE DÜŞÜNMEK

Çayın suyun yerine geçeceğini asla düşünmemelisiniz. Bu nedenle iftara kadar ara ara en az 8 bardak su içmeye özen göstermelisiniz. Çünkü sıcak olarak tükettiğiniz çay susuzluğu gidermeyecek aksine ağız kuruluğuna ve ağız kokusuna sebep olacaktır.

ORUCU SOĞUK SUYLA AÇMAK

Vücuttaki su oranı yüzde 1 azaldığında susuzluk hissi gelişiyor. Oruç tutarken susuzluk nedeniyle boğaz kuruyor ve bunun sonucunda iftarda ilk olarak doğrudan soğuk su içmek istiyoruz. "Ancak çok soğuk su veya buzlu meşrubat içildiğinde veya aşırı soğuk yiyecekler yenildiğinde, bunların temas ettiği doku hücrelerinin düzeni bozuluyor.

ŞERBETLİ TATLI TÜKETMEK

Oruç tutarken kan şekeri düşüşe geçtiği için tek ihtiyaç şeker ve tatlı gıdalarmış gibi düşünür ve akşam yenilecek olan baklavanın hayali kurulur. Ancak iftar sonrası tüketilen şerbetli tatlılar, uzun dönemde hazımsızlık, mide yanması, reflü ve kilo problemi olarak geri dönüyor.

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Ramazan pide yemek

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