İftarda pide yiyenler dikkat! Uzmanlar uyarıyor

Orucu açarken sıcacık pide yemek, buz gibi suyla orucu açmak, baklava gibi şerbetli tatlılar tüketmek… Bunlar hepimizin sevdiği şeyler ancak uzmanlar oruç tutarken sık yaptığımız alışkanlıklarımız hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Ramazan yaz mevsimine denk geliyor ve susuzluk ve beraberinde gelişen yorgunluk hissi kişileri oldukça yoruyor. Bu nedenle özellikle orucu açarken ve yediğimiz besinlere özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde hızlı şekilde kilo alımı, kan şekerinde meydana gelen düzensizlik, baş ağrısı, baş dönmesi gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar bu durumun ortaya çıkmasını engellemek için orucu açarken doğru olarak bildiğimiz yanlışları açıkladı.

PİDEYİ SICAK SICAK YEMEK



Sıcak pideyi iftarda kim sevmez ki! Ancak uzmanlar bu alışkanlığınızı derhal terk etmeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü iftarda tüketilen sıcak pide hazımsızlık ve ağız yaraları gibi sağlık sorunlarına sebebiyet verebiliyor.

SICAK ÇORBA İÇMEK



Yapılan araştırmalar kaynar halde tüketilen çorbanın ilerleyen zamanlarda yemek borusu ve gırtlak kanseri hastalığına yol açtığını ortaya çıkarmış. Bu nedenle iftar sofralarında sıcak ve kaynar bir şeyler içmekten kaçınmalısınız.