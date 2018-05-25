Peygamber Efendimiz döneminin unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri menüye girdi

O dönemlerin en ünlü yemekleri Akt ve Sahine Hz. Muhammed'in masasından eksik olmazdı. İşte pek çok kişinin ismini dahi bilmediği o lezzetler...

Peygamberimiz Ramazan ayında ne yerdi?

1 / 21 Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed döneminin unutulan lezzetleri, menülerde yerini almaya başladı. Sağlık açısından da önemli yere sahip olan bu lezzetlerin unutulmamasını isteyen Ayten Usta, iftar menülerine 2 farklı tadı yerleştirdi. Ramazan ayından sonra da aynı lezzetlerin servis edileceğini belirten Ayten Usta, yemeklerin yapımını ve kullanılan malzemeleri anlattı.

2 / 21 Sahine'nin yapımını anlatan Ayten Çetin, besleyici tatlı hakkında bilgiler verdi. İftar ve sahur yemeklerinin önemli olduğuna da değinen Ayten Usta şunları söyledi:

3 / 21 "Ramazan ayı hilalin görünmesiyle başladı. İslam alemine hayırlı olsun. Oruçların başlaması ile iftar ve sahur yemekleri de ön plana çıktı. İftar ve sahur yemekleri önemli, Ayten Usta da iftar menülerinde Hz. Muhammed döneminde İslam mutfağında yer alan ve bugün dahi ismi çok az bilinen Sahine ile iftar sofralarını süslüyor. Sahine; bal, tereyağı ve tahinle yapılıyor.

4 / 21 Hepsinden bir çay bardağı yeterli olacaktır. Tereyağını birazcık eritebilirler. Sonrasında karıştırıp, susamla süsleyip, afiyetle yiyebilirler. Oruç açtıktan sonra başlangıç olarak Ramazan pidesi ile birlikte yenilebilir. 17-18 saat süren açlıktan sonra şekerimizi yavaş yavaş yükseltip dengeleyecek bir yiyecek hem de besleyicidir"

5 / 21 'BUNLARI ÖN PLANA ÇIKARMAK İSTİYORUZ' Diğer bir yemek Akt hakkında konuşan Ayten Usta, Ramazan'da bu lezzetlerin ön plana çıkarılması için çalıştıklarını belirtti.

6 / 21 Ayten Usta, "Diğer yemeğimiz Akt'dır. Tursuz lor veya peynirin içerisine bir miktar yeşil soğan, maydanoz ve zeytinyağı ile hazırlayabiliriz. Üzerini çörek otu ile süsleyebiliriz. Ayten Usta mutfağında zaten Osmanlı, Selçuklu ve İslam Dönemi yemeklerini yapıyoruz. Ramazan'da da tekrar bunları ön plana çıkarmak istiyoruz. Şerbetlerle, et yemekleriyle, çorbalarla, değişik menülerle iftarları açıyoruz" diye konuştu.

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8 / 21 PEYGAMBERİMİZ ORUCUNU NASIL AÇARDI? Hadiste de ifade edildiği gibi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) orucunu hurma ile açardı. Hurma bulunmazsa su içerdi.

9 / 21 Oruç açarken hurma ile suyun tercihinde pek çok hikmetler vardır. Hurma¸ meyve oluşuyla birlikte aynı zamanda bir katıktır.

10 / 21 Hurmanın bağırsakları çalıştırmasında¸ harekete getirmesinde de rolü vardır.Su da maddî-manevî temizliği sağlar. Susuzluğu giderir¸ mideyi ferahlatır¸ rahatlatır.

11 / 21 "Resulullah (s.a.v.) akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı." (Ebû Dâvud¸ Savm: 22¸ (2556); Tirmizî¸ Savm: 10)

12 / 21 "Dört şey yapan kişi orucu gayet rahat tutar: İftarı su ile açması¸ sahuru terk etmemesi¸ öğle istirahatını terk etmemesi¸ güzel koku kullanması." (Râmûzu’l-Ehâdîş Hadis no: 957)

13 / 21 Estağfirullâhellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyhi innehû hüvet tevvâbür rahıym. Allâhümme innî es'elükel cennete ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Ve eûzü bike minen nâri ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Ve es'elüke mâ kadayte lî kadâen en tec'ale âkıbetehû li ruşdâ. Allâhümme innî es'elükel cennete ve neıymehâ ve istebrakahâ ve eûzü bike minen nâri ve selâsilihâ ve ağlâlihâ. Yâ erhamer râhımiyn.

14 / 21 Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in hadisi şeriflerinde işaret edilen bu duayı kim Ramazan-ı Şerifte okumaya devam ederse Allah'ın rahmet ve mağfiretine nail olur.

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