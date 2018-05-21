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Ramazan'da kilo almamanın 9 yolu

RAMAZAN HABERLERİ  | 21.05.2018 14:44 | Son Güncelleme

Ramazan ayında uzun aralıklarla yenen yemekler çoğu kişinin kilo almasına sebep oluyor. Peki bu nasıl önlenebilir?

Ramazan'da kilo almamanın 9 yolu

Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, Ramazan'da kilo almamanın ve zinde kalmanın 9 yolunu anlattı.

SU VE MEYVE TÜKETİN

Ramazan ayında oruç tutanların beslenme düzenleri aniden değişir. Bu 2 öğünde tatlı, hamur işi ve yağ içeren besinlerin tüketilmesi kilo problemlerine neden olur. Bunu önlemek için bol miktarda su, kuru baklagil ve sebze tüketilmesi gerekir.

su

LİFLİ BESİNLER TERCİH EDİN

Mide ve bağırsak sisteminde hem uzun süre kalabilen hem de hazmı kolay olan lifli ve sellüloz içeren sebze, meyve ve tam buğday ekmek tüketilmesi uzun süre tok kalmayı sağlar.

lif

ÇORBAYA YULAF EKLEYİN

İftara ne çok sıcak ne de çok soğuk olmayan hafif bir çorbayla başlanması mide ve bağırsağı rahatlatıyor. Bağırsak problemi olan kişiler çorbalarına yulaf ilavesi ya da chia- keten tohumu gibi yağlı tohumları ilave edebilirler.

yulaf

SAHURDA YUMURTA TÜKETİN

En iyi ve en kaliteli protein kaynağı olan yumurta midenin boşalma süresini uzattığı için açlığı geciktirir. Sahurda bir şeyler yemeden kesinlikle oruç tutulmamalı. Sahura kalkılmadan oruç tutulursa aç kalma süresi 17 saatten 24 saate uzayacağı için vücut açlık stresine girer, vücudun metabolik hızı düşer, halsizlik, baş ağrısı ve anksiyete görülebilir.

BAĞIRSAK TEMBELLİĞİNİ ÖNLEYİN

Sadece akşam saatlerinde yapılan beslenmeyle bağırsak hareketleri durur ve kabızlık problemleri yaşanabilir. Kabızlık kilo problemlerini de beraberinde getirir. Bunu önlemek için günde en az 1.5-2 litre su içilmesi ve iftardan bir saat sonra yürüyüş yapılması gerekir.

SAHURDAN 40 DAKİKA SONRA UYUYUN

Bu dönemde kilo almamak için sahuru yaptıktan en az 40 dakika sonra yatmak, suyu yemekten önce bolca içmek, hafif gıdaları tercih etmek gerekir. Sahurdan sonra uykunun kaçması melatonin deposu kivi ile engellenebilir.

sahur

ET VE SEBZEYİ BİRLİKTE TÜKETİN

İftarda etin yanında mutlaka sebze de tüketilmelidir. Ayrıca, salata ve söğüş de alkali dengenin sağlanmasını kolaylaştırır.

etseb

BİTKİ ÇAYI İÇİN

Sindirimin kolaylaştırılması için 20 gram papatya ve meyan kökü, 10 gram da rezene eklenerek yapılan çay, iftardan sonra içilebilir. İftar sırasında yemekle birlikte çay ve kahve içmek yemeklerden alınan vitaminleri öldürür.

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