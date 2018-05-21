Ramazan'da kilo almamanın 9 yolu

Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, Ramazan'da kilo almamanın ve zinde kalmanın 9 yolunu anlattı.

SU VE MEYVE TÜKETİN



Ramazan ayında oruç tutanların beslenme düzenleri aniden değişir. Bu 2 öğünde tatlı, hamur işi ve yağ içeren besinlerin tüketilmesi kilo problemlerine neden olur. Bunu önlemek için bol miktarda su, kuru baklagil ve sebze tüketilmesi gerekir.

LİFLİ BESİNLER TERCİH EDİN



Mide ve bağırsak sisteminde hem uzun süre kalabilen hem de hazmı kolay olan lifli ve sellüloz içeren sebze, meyve ve tam buğday ekmek tüketilmesi uzun süre tok kalmayı sağlar.

ÇORBAYA YULAF EKLEYİN



İftara ne çok sıcak ne de çok soğuk olmayan hafif bir çorbayla başlanması mide ve bağırsağı rahatlatıyor. Bağırsak problemi olan kişiler çorbalarına yulaf ilavesi ya da chia- keten tohumu gibi yağlı tohumları ilave edebilirler.

SAHURDA YUMURTA TÜKETİN



En iyi ve en kaliteli protein kaynağı olan yumurta midenin boşalma süresini uzattığı için açlığı geciktirir. Sahurda bir şeyler yemeden kesinlikle oruç tutulmamalı. Sahura kalkılmadan oruç tutulursa aç kalma süresi 17 saatten 24 saate uzayacağı için vücut açlık stresine girer, vücudun metabolik hızı düşer, halsizlik, baş ağrısı ve anksiyete görülebilir.