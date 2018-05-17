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Ramazan'da nefes kokusunu önlemek için bunu mutlaka yapın

RAMAZAN HABERLERİ  | 17.05.2018 10:00 | Son Güncelleme

Ramazan ayında oruç süresinin uzun olması ağız kokusunun da engellenemez bir sorun haline gelmesine sebep olabiliyor.

Ağız kokusu veya nefesin kötü kokması her yaşta birçok insanın karşılaştığı bir problemdir. Sosyal hayattan, özel yaşama hatta cinselliğe kadar birçok şeye etkisi olan kötü nefesi yok etmenin doğal ve basit bir çözümü var...

Ramazan'da nefes kokusu nasıl önlenir?

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Ağız kokusu veya nefesin kötü kokması her yaşta birçok insanın karşılaştığı bir problemdir. Sosyal hayattan, özel yaşama hatta cinselliğe kadar birçok şeye etkisi olan kötü nefesi yok etmenin doğal ve basit bir çözümü var.
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İşte, kötü nefesinizi tazelemeye yardımcı olabilecek doğal bir ilaç:

İşte, kötü nefesinizi tazelemeye yardımcı olabilecek doğal bir ilaç:
1 çorba kaşığı karbonat, 1 çorba kaşığı bal, 1/2 yemek kaşığı tarçın tozu, 1 bardak sıcak su ve 2 adet limonun suyu bir şişeye koyun ve karıştırın. Bu karışımı gargara olarak kullanın. Ağzınızı 2 yemek kaşığı bu karışım ile ihtiyaç halinde durulayın. Limon nefesinizi ferahlatır, tarçın ve balın antibakteriyel ve antimikrobiyal özellikleri vardır ve karbonat temizleyici özelliklerine sahiptir. Bu yüzden ağız hijyeni için hazırlanan bu karışım, mükemmel bir kombinasyondur.
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Kötü nefesin doğal tedavisi nasıl yapılmalı?

Kötü nefesin doğal tedavisi nasıl yapılmalı?
Dişlerinizi fırçalayın, diş ipi kullanın. Diş fırçalarını 3-4 ayda bir değiştirin. Dişlerinizi 6 ayda bir temizletin. Dil fırçası ile dilinizi fırçalayın. Bol bol su için. Şekersiz sakız çiğneyin. Maydanoz, nane yaprakları, karanfil, rezene gibi bitkiler tüketin.
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Sahur vaktinde karanfil, tarçın ya da yeşil çay yaprağı çiğneyin.
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Yine sahur zamanı suya biraz limon damlatın veya limon suyu ile ağzınızı çalkalayın.
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Sahurda kızılcık suyu içmek de ayrı bir alternatiftir.
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan nefes kokusu ORUÇ

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