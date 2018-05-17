Ramazan’ın istenmeyen misafiri: Reflü!

Ramazan’da uzun süreli açlık ve susuzluğun ardından hızla tüketilen yiyecek ve içecekler reflü problemi yaşayan kişilerin rahatsızlıklarının artmasına neden oluyor. Hastane Derindere İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu’ndan reflü problemi yaşayanların dikkat etmeleri gerekenleri öğrendik…

RAMAZAN'DA REFLÜ PROBLEMİ YAŞAMAMAK İÇİN...



Ramazan’da reflü problemi yaşamak istemiyorsanız bunlara dikkat etmelisiniz:

Aşırı yağlı ve baharatlı ağır yemekleri tüketmekten kaçının.

Yemeğinizi yavaş yavaş yiyin. İftardan 2-3 saat kadar sonrasına küçük bir öğün ekleyin.

Yemek sırasında kola, gazoz gibi asitli içecekler ve çikolata tüketmeyin.

Yemeğinizi çok iyi çiğneyin.

İftar sofrasına otururken mümkün olduğunca göğüs ve bel bölgesini sıkmayan kıyafetler giyin.

Günde en az 2-2,5 litre sıvı tüketin. Birden tüketilen su da reflü şikayetlerinizi artırabilir. İftar ile sahur arasında 10-12 bardak su içmeye özen gösterin.

Sigaradan uzak durun.

Yemekten hemen sonra çay ve kahve içmeyin. En az 2 saat bekleyin.

Yemek yedikten sonra uzanıp uyumayın. Reflünüz artabilir.

Yemekten en az 2 saat sonra yürüyüş gibi hafif egzersizler yapın.

Yüksek yastıkta yatın.

Sahurda hafif yiyecekler tüketin.

