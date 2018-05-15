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Ramazan: Oruç tuttuğunuzda vücudunuzda neler olur?

15.05.2018 04:56 | Son Güncelleme

Dünyada her yıl milyonlarca kişi Ramazan ayı boyunca oruç tutuyor. Peki 30 gün boyunca oruç tutan bir kişinin vücudunda ne gibi değişiklikler yaşanıyor? Son yıllarda Ramazan ayının günlerin daha uzun, havaların da daha sıcak olduğu döneme denk gelmesinin etkisi ne?

Ramazan: Oruç tuttuğunuzda vücudunuzda neler olur?

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslümanın oruç tuttuğu Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan, son birkaç yıldır Kuzey Yarımküre'deki ülkelerde günlerin daha uzun, havaların da daha sıcak olduğu yaz dönemine denk geliyor.

Bu, Norveç gibi bazı ülkelerde her gün 20 saate yakın gıdalardan mahrum kalmak demek.

Peki oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler? 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur?

Oruç tutan bir kişinin bedeni, enerji ihtiyacını önce karaciğerinde toplanan kan şekerini emerek karşılar.

En zoru, ilk günler

İnsan bedeni, "oruç" tuttuğunu son öğünden 8 saat sonra kavrayabiliyor. Yani bağırsaklar son öğünde alınan tüm besin maddelerini tamamen sindirdiği zaman...

Vücut bir sonraki aşamada enerji ihtiyacını karşılayabilmek için karaciğerdeki ve kaslardaki glükoza yöneliyor.

Glükozu tükettiğinde de bir sonraki enerji kaynağı, vücuttaki yağlar oluyor.

aç bir adam

Yağların yakılması kilo vermemize, kolesterol seviyemizi düşürmemize ve diyabet riskini azaltmamıza yardımcı oluyor.

Öte yandan, kan şekerinin düşmesiyle vücutta halsizlik ve uyuşukluk baş gösteriyor.

Açlık seviyesinin en üste çıktığı zamanlarda baş ağrısı, mide bulantısı ve kötü ağız kokusu da semptomlara ekleniyor.

3. günden- 7. güne: Su içmeye dikkat

Vücudunuz oruç tutmaya alışmaya başlıyor. Yağı tüketti ve kan şekerine dönüştürdü.

Sahur ve iftar vakitleri arasında su alımı azaldığı için vücutta terleme hızlanırken, sıvı kaybı da artıyor.

Özellikle yaz aylarında oruç tutan bir kişinin su alımına dikkat etmesi gerekli.

İftar ve sahur vakitlerinde öğünlerde karbonhidrat ve bazı yağların gerekli düzeyde alınması, enerji üretimi için şart.

Dengeli bir rejimle, protein, tuz ve su gibi belli besinleri almak önemli.

8. günden 15. güne: Vücut oruca alışıyor

Bedeniniz artık 3. aşamaya geçti ve vücut oruca neredeyse tamamen uyum sağladı.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Hastanesi'nin Anesterzi ve Yoğun Bakım Danışmanı Dr. Razeen Mahroof, bu aşamanın vücutta bazı olumlu etkileri de olduğunu söylüyor.

Meze

"Gündelik hayatta çok daha fazla kalorili gıda alıyoruz ve vücudumuz hastalıkları atlatmak gibi önemli görevleri yerine getiremez oluyor" diyen tıp uzmanı, şöyle devam ediyor:

"Oruç sırasında bu durum yeniden dengeleniyor. Vücut yeniden daha önemli fonksiyonlarına odaklanıyor, enfeksiyonlarla savaşması ve hastalıklardan iyileşmesi de kolaylaşıyor."

16. günden 30. güne: Detoks zamanı

Ramazan ayının 2. yarısında, kalın bağırsak, böbrek ve deri toksinlerinden arınmaya başlıyor.

Dr. Mahroof bu dönemde organların maksimum kapasitesine döndüğünü söylüyor. Hafıza ve konsantrasyon yeniden güçlenirken, enerjinin de arttığını vurguluyor.

Mahroof sözlerine şöyle devam ediyor:

"Oruç şafak vaktinden gün doğumuna kadar olan dönemi kapsar. Böylece enerji veren gıda ve sıvıları alabilme fırsatı olur. Oruç kasları korurken kişinin kilo vermesine de yardım eder.

"Ancak bedeniniz enerji için protein almaya başlarsa, ileri açlık moduna geçip kaslarınızı kullanmaya başlar. Bu en sık, günlerce ve haftalarca uzatılan oruç dönemlerinde görülür. "

Yani oruç sağlığa faydalı mı değil mi?

Dr. Mahroof'a göre yanıt 'Evet' ama bir şartla:

"Oruç tutmak neyi ne zaman yediğimize odaklanmamızı sağladığı için sağlığa faydalı ama bir aylık dönemi uzatıp gün be gün oruç tutulmasını önermiyoruz."

"Orucu uzatmak uzun vadede yağı enerjiye dönüştürmeyi engeller ve vücut enerji kaynağı olarak kaslarınıza yönelir. "Açlık moduna" geçtiği zaman uzun vadede kilo vermeyi zorlaştırarak sağlığı kötü etkiler."

Family eating a meal together

Ramazan döneminin dışında da oruç tutulacaksa Mahroof'un önerisi 5:2 oruç diyetini uygulamak.

Yani haftanın beş günü sağlıklı bir şekilde beslenmek ve diğer 2 gün oruç tutmak.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan ORUÇ

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ben söyleyeyim vücut mahvolur . vücuda zararlıdır . kendi kendinize zulüm yapıyorsunuz olmayan tanrınız için...
şu başlığa bakarmısınız! oruç faydalımı zararlımı? sizi kınıyorum böyle bir başlık atarak neyi amaçlıyorsunuz rabbim kullarına zarar verecek hiçbir şeyi farz kılmaz yazıklar olsun size algı yaratmayın insanlarda..
Oruç Tutun Sıhhat bulursunuz. Hz. Peygamber
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